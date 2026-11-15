Siete años sin Jorge Vergara: el legado que sigue vivo en Chivas y Guadalajara

Este 15 de noviembre de 2026 se conmemora el séptimo aniversario luctuoso de Jorge Carlos Vergara Madrigal, ex presidente y propietario del Club Deportivo Guadalajara, quien partió en 2019 en Nueva York.

Vergara llegó al Rebaño en 2002 y lo impulsó con una visión audaz: modernizó la institución, potenció las fuerzas básicas, impulsó proyectos como Chivas TV y materializó el sueño del Estadio Akron, un recinto que en 2026 albergó partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

Bajo su gestión, Chivas sumó títulos de Liga MX (Apertura 2006 y Clausura 2017), la Concacaf Champions Cup y consolidó su identidad como el equipo más mexicano del país.

Jorge Vergara junto con Matías Almeyda en el campeonato de Chivas en 2017. MEXSPORT

Su filosofía de “soñar en grande” y la frase “un día sí y el otro también” siguen presentes en Omnilife y en la Nación Rojiblanca. Su legado no solo benefició a la familia Vergara, sino que elevó a Guadalajara como sede internacional y fortaleció el orgullo tapatío.

El emotivo mensaje de Amaury Vergara para su papá

Mediante sus redes sociales, Amaury Vergara, actual presidente de Chivas y de Grupo Omnilife, dedicó un sentido homenaje a su padre, reafirmando que su presencia sigue guiando cada proyecto.

“Hoy se cumplen siete años desde que mi jefe, mi papá, emprendió su siguiente viaje. Aunque el tiempo pasa, su presencia sigue siendo una fuerza que me mueve todos los días. Él soñó con un México que se atreviera a imaginar, a crear y a romper límites, y ese legado lo llevo conmigo en Omnilife, en Chivas y en cada persona que decidió creer en sí misma gracias a su ejemplo”, se lee.

Por último, recordó el trabajo que hizo Jorge con el conjunto rojiblanco y que él está manteniendo para hacerlo más grande.

“Donde estés, jefe, sepas que seguimos construyendo lo que visualizaste: el estadio mundialista, los proyectos que crecieron y los sueños que se volvieron realidad. Gracias por enseñarme a soñar en grande, a trabajar con el corazón y a vivir con propósito, un día sí y el otro también. Siempre contigo”, finalizó.