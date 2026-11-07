VIDEO: Henry Martin se saca la espina contra Pumas y les canta el gol

Henry Martin convirtió su gol número 11 en el Apertura 2026 de la Liga MX con América y, de manera momentánea, le brindó el triunfo parcial a las Águilas ante Pumas, sacándose a espina en la misma portería que sentenció la eliminación de su escuadra unos meses antes; lo celebró de manera especial ante la afición universitaria.

Poniendo por delante a las Águilas por segunda ocasión en el compromiso, Henry Martin tomó el esférico desde los 11 pasos seis meses después de haber fallado ante Keylor Navas, estrellar su intento en el poste y deshacer la posibilidad de que los de Coapa eliminaran a Universidad Nacional durante el Clausura 2026.

Tomando carrera y cobrando con la pierna derecha, el capitán azulcrema cambió su disparo respecto a lo realizado en los Cuartos de Final del semestre anterior, superando a Keylor Navas y poniendo el 1-2 en el Estadio Olímpico Universitario durante el minuto 72 del Clásico Capitalino.

Una vez que el esférico besó las redes, Henry Martin se marchó eufórico a celebrar, haciendo el gesto de un ‘Goya’ frente a la afición rival, burlándose de nueva cuenta de los del Pedregal y calentando el compromiso en el que ambos necesitaban la victoria, ya fuera por la contienda rumbo al liderato o por un sitio en la Liguilla a una Jornada del final de la Fase Regular.

El tanto de Henry Martin no funcionó como la afición americanista esperaba, ya que César Ramos Palazuelos marcó un penal en favor de los locales apenas 5 minutos después, mismo en el que Robert Morales cobró de manera magistral para un vibrante 2-2 que ponía al rojo vivo el compromiso con más de 15’ por disputarse.

BFG