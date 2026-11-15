Luto en el boxeo mexicano: Muere el campeón invicto Óscar ‘Patroncito’ Cortez a los 20 años

El boxeo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Óscar Gabriel Cortez Arredondo, mejor conocido en el cuadrilátero como Óscar ‘Patroncito’ Cortez, quien perdió la vida este viernes 14 de noviembre a los 20 años de edad. Hasta el momento, ni su entorno cercano ni sus familiares han dado a conocer las causas del deceso del joven pugilista sonorense.

Nacido en Hermosillo y criado en Nogales, Sonora, Cortez era considerado una de las máximas promesas del pugilismo en el norte del país. Su formación deportiva estuvo respaldada por el prestigioso Caballero’s Team, bajo la tutela del reconocido entrenador Alfredo Caballero, además de pulir su técnica en gimnasios de alto rendimiento como el Coliseo Boxing Club, recinto vinculado al excampeón mundial Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada.

Desde su debut en el terreno profesional en agosto de 2024 dentro de la división de peso ligero, ‘Patroncito’ demostró cualidades técnicas y pegada que lo mantuvieron invicto en cada una de sus presentaciones. Su récord oficial cerró con una marca de nueve victorias, cuatro de ellas por la vía del nocaut, cero derrotas, un empate y una pelea sin decisión.

El punto más alto de su trayectoria llegó el pasado 21 de febrero de 2026 en el Palenque de la Expogan de Hermosillo. Aquella noche, Cortez se proclamó monarca al conquistar el Campeonato Nacional de Peso Ligero de la Federación de Comisiones de Boxeo (Fecombox), avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras superar por decisión a Luis ‘Sismo’ Corona, a quien también le arrebató el invicto.

El último combate y su faceta fuera del ring

La última vez que Óscar Cortez subió al encordado de manera oficial fue en junio de 2026, en una función celebrada en la Arena Sonora, donde mantuvo su paso perfecto al imponerse ante Jonathan Isaac Uribe Hernández.

Más allá de los guantes y los entrenamientos de alto nivel, el joven campeón mantenía los pies en la tierra ejerciendo el oficio de barbero en su natal Sonora, actividad que alternaba con su disciplina en el gimnasio antes de que su prometedora carrera se viera repentinamente interrumpida.