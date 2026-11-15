Pumas CU vence a Burros Blancos y avanza a semifinales de Liga Mayor 2026

Pumas CU derrotó 42-18 a Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional en el Estadio Olímpico Universitario y consiguió su boleto a las semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes de la Liga Mayor de ONEFA. Jahdiel Ponce y Alonso Báez fueron protagonistas con regresos de patada de más de 90 yardas que terminaron en touchdown.

El equipo de la UNAM construyó una ventaja amplia desde la primera mitad. Las anotaciones de Ponce y Báez marcaron el desarrollo de un partido en el que los auriazules mantuvieron el control, incluso después de perder a su quarterback titular.

Las primeras series ofensivas de ambos equipos terminaron sin puntos. Sin embargo, en su segunda oportunidad, Leonardo Garza conectó un pase de 60 yardas con Santiago Reyes para abrir el marcador y darle la ventaja a los locales.

Burros Blancos respondió con un gol de campo después de quedar encerrado en su propia yarda dos. Fue su única anotación durante los dos primeros cuartos, mientras Pumas encontró espacios para aumentar la distancia en el marcador.

Alonso Báez protagonizó un regreso de despeje de más de 90 yardas que terminó en touchdown. El propio jugador volvió a cruzar las diagonales en la siguiente anotación de los universitarios, que sumaron una conversión de dos puntos para colocar el marcador 21-3.

La lesión de Garza no detuvo el ataque auriazul

El cierre del segundo cuarto presentó un cambio importante para Pumas CU. Leonardo Garza recibió un golpe y salió lesionado, por lo que el cuerpo técnico encabezado por César Belmonte decidió no arriesgarlo y envió al campo al suplente Emiliano Sánchez.

El relevo respondió con un pase para Hussein Santillán que terminó en touchdown y amplió la ventaja a 28-3 antes del descanso. La ofensiva universitaria mantuvo así su producción pese a la salida de su quarterback titular.

En la segunda mitad, Sánchez continuó al frente del ataque. Burros Blancos consiguió aparecer nuevamente en el marcador, pero Pumas respondió con otra jugada determinante: Jahdiel Ponce devolvió una patada 100 yardas hasta la zona de anotación.

Más adelante, con el marcador 42-18, la defensiva auriazul interceptó un pase de Burros Blancos. Emiliano Álvarez se quedó con el balón y frenó el intento de reacción visitante.

Los minutos finales transcurrieron sin que cambiara el resultado. Pumas CU aseguró la victoria y ahora tendrá que trasladarse a Monterrey para disputar las semifinales ante Borregos del ITESM Monterrey.

Pumas enfrentará a Borregos Monterrey por el pase a la final

El siguiente compromiso representa un desafío para los universitarios, que ya se enfrentaron a los regiomontanos durante la temporada regular. En aquel encuentro, Borregos se impuso 73-20, resultado que los coloca como favoritos para la semifinal.

La otra serie tendrá como protagonistas a Auténticos Tigres y Borregos del ITESM Puebla. El conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibirá a los poblanos con el objetivo de avanzar a la final y buscar el bicampeonato del futbol americano universitario mexicano.