Rayados recuerda a Toño De Nigris a 17 años de su fallecimiento: así lo homenajeó

El Club de Futbol Monterrey conmemoró el 17 aniversario luctuoso de Antonio ‘Toño’ De Nigris, una de las figuras recordadas con mayor cariño por la afición albiazul y quien se ganó el apodo de ‘El Hincha que Juega’ gracias a su entrega y amor por los colores de Rayados dentro de la cancha.

A través de sus redes sociales oficiales, el conjunto regiomontano compartió un emotivo mensaje para recordar al exdelantero, acompañado de una imagen conmemorativa con la frase “Es para TOÑO de corazón” y el símbolo del infinito, en homenaje a su legado con la institución.

En la publicación, Rayados destacó el cariño que De Nigris dejó durante su paso por el equipo y recordó la huella que permanece entre los seguidores del Monterrey.

Hoy recordamos a Antonio De Nigris, ‘El Hincha que Juega’, quien demostró su amor por los colores en el terreno de juego. A 17 años de tu partida, sigues presente en nuestros corazones”, compartió el club.

El homenaje también sirvió para recordar que, pese al paso de los años, Toño De Nigris continúa presente en la memoria de Rayados y de su afición, que mantiene vivo el recuerdo de uno de los delanteros que dejaron huella en la historia albiazul.

¿Cuáles fueron los números de Toño De Nigris con Rayados?

Durante su etapa con el Monterrey, Antonio De Nigris defendió la camiseta albiazul desde el torneo Invierno 1999 hasta el Verano 2001.

En ese periodo, el delantero regiomontano disputó 39 partidos oficiales y consiguió marcar 37 goles, cifras que reflejan su importante aporte ofensivo durante su paso por la institución.

Además, portó habitualmente el dorsal número 9, convirtiéndose en un referente de la delantera rayada y en un futbolista cuyo recuerdo permanece vigente entre los aficionados del Monterrey.