"No tengan miedo de usar el VAR": Henry Martín, inconforme por el arbitraje de César Ramos 

Henry Martín hasta cierto punto sigue incrédulo de la polémica arbitral de anoche en el Pumas 2-2 América. El delantero de las Águilas ahora le cuesta asimilar el trabajo arbitral que encabezó César Arturo Ramos, en el Estadio Olímpico Universitario.

"No me gusta hablar del arbitraje, de eso ustedes se encargan realmente, pero estamos cansados también. Pero ya está, yo se lo decía a César (Ramos), un árbitro mundialista como él, increíble que se le pasen estas cosas.

"Ni modo, así es esto, el equipo lucha, hace lo que puede también, y no dejamos de luchar, que es lo más importante y siempre vamos por más pase lo que pase", expresó el goleador americanista al abandonar el recinto en Ciudad Universitaria.

Clásico Capitalino de contrastes para Henry Martín. Por momentos, eufórico y envalentonado. Pero también decepcionado del VAR y el hilo de circunstancias que alejaron al América del liderato.

"No sé no sé por dónde va la cosa, lo único que digo es para qué se supone que está el VAR. Tenemos la herramienta más importante, con cinco o seis cámaras de diferentes ángulos, se pueden apoyar en ello. No digo que solo a favor del América, también hasta en contra, pero que se use la herramienta, que no tenga miedo (el árbitro) de usarla, porque también se daña mucho el trabajo dentro de la cancha", explicó el delantero.

Anotó el parcial 1-2, por la vía del penal en el segundo tiempo. Incluso le puso picante al duelo con su festejo del "goyazo" hacia la tribuna. En estado de gracia sobre la cancha el mejor anotador mexicano del Apertura 2026, el segundo artillero del conteo general (11 anotaciones) y rostro del club con la etiqueta de "mejor ofensiva" hasta el momento (38 goles a favor).

Pero una rigurosa jugada dentro del área, un supuesto desplazamiento del defensor Santiago Ramos Mingo sobre Nathan Silva le brindó vida a los Pumas, con una pena máxima que Robert Morales convirtió en el 2-2, al minuto 77.

"Cansa, sabes. Cansa un poco o mucho estar remando también contra eso, pero estamos acostumbrados. Y nosotros seguimos trabajando y seguimos luchando, seguimos intentando, el equipo nunca va a dejar de luchar, no va a dejar de buscar la victoria. Para eso estamos preparados, para ir contra todo. América es un equipo muy grande, es el equipo más grande de México y no puede estar en la situación", sentenció.

La Bomba también es autocrítica

Como capitán del equipo, Henry Martín también dio la cara por el funcionamiento de las Águilas y la racha sin triunfos que las hicieron perder el liderato.

"Lo digo abiertamente, llevamos cuatro partidos sin poder ganar. Y también tenemos que ver la realidad. No podemos todo dejarlo a los árbitros. Esperemos ver para adentro, hacer una autocrítica, se viene la parte más importante del torneo, se viene el cierre, ayuda este parón de Fecha FIFA a recuperar la cabeza, a darle vuelta a la página, a prepararse, recuperar a los lesionados y enfocarnos 100 por ciento en lo que queda.

"Estamos para grandes cosas, tenemos un gran plantel y vamos en busca del del título, es lo único que es bien visto y que es permitido aquí en este equipo", sentenció con severidad Henry Martín, ahora con la mira puesta en los Tigres una vez se reanude la actividad de Liga MX.