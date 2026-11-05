Henry Martín, borrado de la Selección Mexicana pese a buenos números

La ausencia de Raúl Jiménez deja un gran huevo en la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA y era una gran incógnita quien tomaría su lugar para esta Fecha FIFA de noviembre. Al final, Rafael Márquez sorprendió convocando a Armando León y dejando fuera a Henry del la lista.

Santiago Giménez, Hormiga González y Armando León son los tres centros delanteros naturales que el ‘Kasiser’ llamó para este par de partidos frente a Jamaica y lo que más llama la atención es que ninguno de esos tres delanteros tiene más goles que Henry Martín en la presente temporada.

Números de Henry Martín lo avalan

Luego de un par de años sufriendo de inactividad por las lesiones, la temporada 2026/2027 está siendo el ‘resurgir’ de Henry Martín, quien a sus casi 34 años de edad es el mejor goleador mexicano de la Liga MX y el segundo mejor ya contando a extranjeros.

Durante el Apertura 2026 Henry Martín registra un total de 10 goles en 1,014 minutos disputados repartidos en 13 juegos; es decir, la ‘Bomba’ del América marca un gol cada 101 minutos en campo.

Estos números de Henry Martín lo ponen por encima de casi cualquier delantero convocado por Rafael Márquez, exceptuando a Julián Quiñones quien lleva las mismas anotaciones en Arabia Saudita con el Al-Qadisiya.

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La delantera de Rafa Márquez no anota con el Tri

Para dimensionar la escasez de gol que existe en la Selección Mexicana solo bastan con ver cuando fue el último gol de los delanteros mexicanos con la camiseta verde.

Santiago Giménez, el más experimentado y en teoría el titular para esta Fecha FIFA, no anota gol con la Selección Mexicana desde el 9 de septiembre del 2025 en partido amistoso vs Corea del Sur; más de un año de sequía.

Por su parte Armando González anotó su primer y único gol con la Selección Mexicana el 25 de febrero del 2026 en duelo amistoso vs la selección alternativa de Islandia.

Armando León con 26 años de edad recibe su primer llamado, por la que tampoco registra un solo gol con la camiseta verde.