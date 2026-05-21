Harán felices a aficionados: sortearán boletos del Mundial a 50 dólares

Los aficionados de Nueva York recibieron una gran noticia, que seguramente puso feliz a varios seguidores, debido a que se sortearán boletos para el Mundial 2026 en 50 dólares. Eso sí, la mecánica va dirigida para los residentes de la entidad.

El alcalde Zohran Mamdani realizó el anuncio del sorteo de los boletos, con un número limitado de entradas. La periodista Marcia Kramer, de CBS News New York, divulgó que serán 1000 localidades.

La dinámica del sorteo de los boletos a 50 dólares se difundirá en los próximos días Mexsport

La dinámica del sorteo se realizará el próximo miércoles, donde los interesados deberán de acreditar su residencia en Nueva York.

¿INCLUYE ALGO MÁS EL BOLETO DE 50 DÓLARES PARA EL MUNDIAL 2026?

- Los ganadores también recibirán boletos de autobús de ida y vuelta de manera gratuita.

Nueva York ha estado rodeado de polémica, debido al precio de los boletos para viajar en trenes y autobuses que conectan la ciudad con el estadio, en el vecino estado de Nueva Jersey. Se espera que 40 mil aficionados utilicen estos transportes.

Primero, los boletos de tren tuvieron un costo de 150 dólares, pero tras una revisión los bajaron a 98 dólares ida y vuelta. El costo normal es de 12.90.

El Estadio de NY recibirá ocho partidos del Mundial 2026 Reuters

ASÍ HA DISMINUIDO EL PRECIO DEL BOLETO DE TREN EN NY:

- 150 dólares.

- 105 dólares.

- 98 dólares, actualmente al 21 de mayo de 2026.

En su momento, la FIFA calificó de arbitrario el costo de un boleto en el tren, por lo que la empresa de transporte justificó que el monto era para compensar los 48 millones de dólares de costes de instalación y de seguridad de trenes dedicados al estadio.

LOS PARTIDOS EN EL ESTADIO NUEVA YORK DEL MUNDIAL 2026:

- Sábado 13 de junio: Brasil vs. Marruecos.

- Martes 16 de junio: Francia vs. Senegal.

- Lunes 22 de junio: Noruega vs. Senegal.

- Jueves 25 de junio: Ecuador vs. Alemania.

- Sábado 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra.

- Martes 30 de junio: 1 partido de dieciseisavos de final.

- Domingo 5 de julio: 1 partido de Octavos de final.

- Domingo 19 de julio: final.