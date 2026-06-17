El abrazo más esperado del Mundial: Vozinha se reunirá con su mamá

El portero Vozinha ya se podrá reunir con su mamá en el Mundial 2026. El héroe de Cabo Verde ante España, reveló que su madre no pudo asistir al debut del torneo porque no logró reunir el suficiente dinero para el visado. Este miércoles, recibió una buena noticia y tendrá a su familiar para el duelo contra Uruguay del próximo domingo.

“Tengo el privilegio de anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido del domingo contra Uruguay”, indicó Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

Vozinha fue elegido MVP del partido entre España y Cabo Verde Reuters

Los detalles del viaje de la mamá de Vozinha se están afinando para que puedan reunirse en Miami.

El congresista neoyorquino afirmó haber intervenido ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para resolver el problema.

En el duelo ante España, Vozinha rechazó todo lo que quería entrar a su portería para mantener el 0-0 ante España, lo que significó el primer punto de Cabo Verde en la historia de los Mundiales.

Vozinha no dejó entrar nada a su portería para que Cabo Verde consiguiera un punto histórico en el Mundial Reuters

Al finalizar el partido, el portero terminó llorando, apapachado por sus compañeros. Fue elegido el Mejor Jugador del Partido.

Washington exigía en concreto a los nacionales de 50 países en desarrollo, entre ellos Cabo Verde, un depósito de entre 5 mil y 15 mil dólares para obtener un visado, suma reembolsable a su regreso al país.

Vozinha reveló que su mamá no pudo ir al Mundial porque no consiguieron el dinero suficiente para la visa Reuters

Este sistema fue flexibilizado un mes antes del inicio de la Copa del Mundo para una parte de los aficionados.

¿DÓNDE VER EL URUGUAY VS ISLAS DE CABO VERDE?

Día: Domingo 21 de junio.

Hora: 4 de la tarde, tiempo de la CDMX.

Estadio: Miami.

Sólo por: Vix.