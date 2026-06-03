Cabo Verde documenta su viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026

La Selección de Cabo Verde sigue demostrando que es la auténtica dueña de los corazones futboleros de cara al Mundial 2026. A pocos días de que ruede el balón en el torneo más importante del planeta, el conjunto africano causó furor en las redes sociales tras la difusión de un conmovedor video que retrata la intimidad de su travesía hacia territorio estadounidense.

El video compartido en las últimas horas es una perfecta combinación de música, risas y hermandad. Lejos de la rigidez o la tensión habitual de los equipos de élite, los futbolistas caboverdianos decidieron documentar en primera persona cada tramo de su vuelo y traslado, contagiando una atmósfera de genuina felicidad que no tardó en volverse viral.

En el video que compartieron en redes sociales, se aprecia cómo los jugadores se distraen de diferentes formas, con juegos populares como “parchis” o “uno”. Otros futbolistas prefirieron la lectura o escritura. Uno de ellos tomó como fuente de inspiración la película legendaria de Pelé y otros analizan partidos de futbol.

Tras el largo viaje documentado, la selección de Cabo Verde ya se encuentra en su búnker oficial en la ciudad de Tampa, Florida. El seleccionado se mantendrá concentrado y entrenando en las canchas de alto rendimiento del Waters SportsPlex con la mirada fija en su exigente debut del Grupo H frente a España, programado para el próximo 15 de junio en Atlanta.

El 21 de junio se verá las caras contra Uruguay una de las selecciones sudamericanas que prometen mucho en este Mundial, y finalmente cerrara su fase de grupos contra Arabia Saudita el 26 de junio. Cabo Verde llega a este Mundial sin nada que perder y todo por ganar, su histórica clasificación ya es un éxito, y su alegría contagiosa los convierte en el equipo que todos los neutrales querrán apoyar. El Grupo H será una prueba de fuego, pero los "Tiburones Azules" ya demostraron que saben romper todos los pronósticos.