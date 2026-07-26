Kings World Cup Clubs 2026: resultados del primer día y partidos definidos para la segunda jornada

La tercera edición de la Kings World Cup Clubs comenzó con los primeros cuatro partidos del torneo internacional que reúne a los mejores equipos de las distintas ligas del ecosistema creado por Gerard Piqué. La primera ronda del certamen se disputa entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio, con un total de ocho encuentros que definirán el rumbo de los clubes dentro del formato suizo.

La jornada inaugural dejó resultados como la derrota vigente campeón del mundo y el debut del representante mexicano Aniquiladores, que no pudo comenzar con un triunfo.

Alpak inicia la defensa de Italia con una victoria sobre No Rules FC

El campeón de la Kings League Italia, Alpak, abrió la actividad con una victoria de 7-5 sobre No Rules FC, monarca de la Kings League Alemania.

El conjunto italiano construyó el triunfo con un doblete de Vittorio Gilli y anotaciones de Jero Martín, Christian Ronchi, Vlad Marin y Andrea Benedetti. Además, Frenezy convirtió el penal del presidente.

Por el equipo alemán marcaron Diran Günay, con un doblete, Serhat Imsak, también con dos goles, y Gabriel Costa. Bilal Kamarieh falló el penal del presidente, una acción que terminó pesando en el resultado.

Alpak gana en su debut. Kings League

DR7 golea al vigente campeón del mundo

Uno de los resultados más llamativos de la jornada fue la goleada de DR7 sobre Los Troncos.

El campeón de la Kings League MENA derrotó 6-1 al vigente campeón de la Kings World Cup Clubs y monarca de la Kings League España.

Mame Cheikh Diop fue la gran figura del encuentro al firmar un hat-trick. Abdullah Alaqeeli, Matheus "Chaveirinho" y David "Brinquinho" completaron la goleada. El único tanto del conjunto español llegó mediante un shootout convertido por Jordi Gómez.

Tanto Perxxitaa, presidente de Los Troncos, como Drb7h, presidente de DR7, fallaron sus respectivos penales.

DR7 sorprende al campeón del mundo. Kings League

Ultimate Móstoles supera al campeón mexicano

Aniquiladores, campeón del más reciente split de la Kings League México, comenzó el torneo con una derrota de 6-3 frente a Ultimate Móstoles.

El equipo español encontró la diferencia gracias al hat-trick de Aleix Martí, además de los goles de Iván Torres y del portero Víctor Vidal. DjMaRiiO también aportó con el gol desde el penal del presidente.

Por el conjunto mexicano descontaron el guardameta Nelson Velandia, Brihan Gutiérrez y Axur "Fiera" Quintero.

Móstoles derrotó al campeón de Kings League México. Kings League

Stallions derrota al campeón brasileño

El último partido del día terminó con la victoria de Stallions por 6-5 sobre Desimpain, campeón de la Kings League Brasil.

El conjunto italiano, clasificado como tercer lugar de su liga gracias al cupo adicional otorgado al país anfitrión, se impuso con un doblete de Samuele Guddo y goles de Dennis Stojkovic, Alessandro Di Dio y Alejandro Colombo. Blur convirtió el penal del presidente.

Por Desimpain marcaron Wellinton "Gigante", con dos anotaciones, Christian Santos, también con un doblete, y Víctor Bueno. Renato Vicente falló el penal del presidente del equipo brasileño.

El encuentro también dejó la lesión de Davi Ilario, uno de los jugadores más importantes del conjunto brasileño, quien abandonó el partido en los primeros minutos.

Stallions le ganó al campeón brasileño. Kings League

Así quedan los cruces de la segunda jornada

Con los resultados del primer día quedaron definidos los primeros enfrentamientos de la siguiente ronda.

En la ruta de los ganadores se enfrentarán Stallions y Ultimate Móstoles, mientras que Desimpain y Aniquiladores se medirán en la ruta de los perdedores.

La Kings World Cup Clubs utiliza un formato suizo. Los equipos que ganan su partido inaugural se enfrentan entre sí en la siguiente ronda. El vencedor avanza directamente a los cuartos de final, mientras que el derrotado obtiene una segunda oportunidad en el repechaje.

Por su parte, los equipos que pierden en su debut juegan contra otro club que también haya caído en la primera jornada. El ganador sigue con vida y avanza al repechaje, mientras que el perdedor queda eliminado del torneo.

En el repechaje se cruzan los equipos que perdieron en la ruta de los ganadores contra los que sobrevivieron en la ruta de los perdedores. Los vencedores avanzan a los cuartos de final y los derrotados se despiden de la competencia.

Partidos del segundo día de la Kings World Cup Clubs

La actividad continuará con los cuatro encuentros restantes de la primera ronda:

La Capital (España) vs. Underdogs (Italia)

Atlético Parceros (México) vs. FWZ (MENA)

Karasu (Francia) vs. G3X (Brasil)

Porcinos (España) vs. FURIA (Brasil)