Edson Álvarez en vilo rumbo al Mundial 2026; en Turquía crece el temor por cirugía

La tarde en Turquía dejó un triunfo vibrante del Fenerbahçe por 3-2 ante Trabzonspor, pero la noticia viajó más lejos que los goles. El mexicano Edson Álvarez no apareció ni en la banca. El silencio del mediocampo tuvo eco en la Selección Mexicana y en la ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El club confirmó la ausencia por precaución física. Reportes desde Estambul encendieron la alarma con una frase que nadie quería escuchar. Existe riesgo de cirugía. Nada oficial todavía, aunque el tobillo del capitán luce inflamado desde hace días. El propio entorno del equipo filtró que no entrenó en la última sesión previa a la jornada.

"Lo que he oído sobre la lesión de Edson Álvarez no es alentador. Al parecer, existe el riesgo de que necesite cirugía. Pero esta noticia necesita confirmación", dijo comentarista turco Ersin Düzen

El técnico Domenico Tedesco explicó la decisión con tono prudente. No se quiso arriesgar ante sospecha de recaída. El mediocampista arrastra molestias desde diciembre, cuando un golpe en el tobillo lo marginó semanas. La intención era regresar con ritmo.

La lesión que se mantiene

En enero volvió el dolor tras un duelo de Europa League frente al Aston Villa. El mexicano intentó continuar con apoyo médico. Las molestias persistieron y quedó fuera incluso de la final de la Supercopa. Álvarez explicó entonces que la pausa era necesaria. La recuperación parecía encarrilada.

Hoy vuelve la incertidumbre

En el partido ante Trabzonspor, el refuerzo invernal N’Golo Kanté ocupó funciones en la zona que suele gobernar el mexicano. El equipo respondió con carácter. Remontó en un estadio áspero. El triunfo sostuvo la pelea por la cima, aunque la preocupación viajó con el vestidor.

La información del comentarista turco Yağız Sabuncuoğlu habló de un tobillo que se inflama de forma constante. Dos días sin entrenar. Posible quirófano. El analista Ersin Düzen pidió calma y confirmó que la noticia necesita verificación médica. En el club nadie ha emitido un parte definitivo.

El reloj no perdona. Faltan cerca de cuatro meses para el gran torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. El mediocampista es eje del sistema nacional. Su liderazgo en salida limpia y presión alta resulta irremplazable. La lesión llega en el peor momento de la temporada.

Triunfo del Fenerbahçe en Trabzon

El 3-2 en Trabzon fue intenso. El Fenerbahçe resistió empuje local y resolvió con oficio. La grada empujó, el visitante golpeó en momentos clave. La pizarra dejó alegría deportiva y un silencio médico. Los goles fueron de Talisca de penal al minuto 16 y Kerem Aktürkoglu 27', 33'

El exjugador del Club América vive semanas extrañas. Minutos recortados, rehabilitación constante, dudas que pesan.

El parte oficial llegará cuando el tobillo diga basta o responda al tratamiento. El quirófano es palabra mayor. El tiempo corre para Edson Álvarez