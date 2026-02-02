Edson Álvarez se salva de la expulsión en su regreso con Fenerbahce

En busca de mantenerse en la pelea por el título de Turquía, Edson Álvarez regresó a la actividad con Fenerbahce, duelo en el que lograron imponerse 0-2 al Kocaelispor; el mediocampista mexicano fue titular y jugó los primeros 60 minutos del compromiso, salvándose de irse expulsado por burlarse del rival.

Tras dos partidos fuera por lesión, Edson Álvarez regresó a las canchas con su equipo y puso fin -de momento- a las voces que hablaban sobre una posible suplencia por el resto de la temporada, poniendo en tela de juicio su estado físico y el nivel competitivo que tendrá para el Mundial 2026, mismo que arrancará en poco más de 4 meses.

Compartiendo la mitad de la cancha con el francés Matteo Guendouzi, El Machín fue titular y, manteniéndose fiel a su costumbre, comenzó a apretar al rival hasta ganarse la tarjeta amarilla en el minuto 13 del compromiso.

Los minutos pasaron y, en la compensación, Marco Asensio marcó un portento de gol, mismo que el mexicano le festejó en la cara al atacante rival, Karol Linetty, quien lo terminó empujando.

Pese a que Edson Álvarez ya acarreaba la tarjeta amarilla, fue Linetty quien terminó con el cartón preventivo encima, por lo que el capitán de la Selección Mexicana logró salirse con la suya, al marcharse por delante en el marcador al descanso y desestabilizar a su rival.

Finalmente, con la ventaja en el marcador, Edson Álvarez salió al 60' del compromiso que Fenerbahce logró salir victorioso, consumando un triunfo que los deja en el segundo peldaño de la clasificación con 46 puntos, solamente tres por detrás del Galatasaray, ante quienes se medirán hasta fines de abril.

Por su parte, su siguiente aparición con la Selección Mexicana será en el mes de marzo, cuando el Tri reciba a Portugal en la cancha del Estadio Azteca para reinaugurar el feudo que vivirá su tercera Copa Mundial de la FIFA, algo nunca antes visto; además, Javier Aguirre y compañía también sostendrán un partido de preparación ante Bélgica, mismo que se disputará en suelo norteamericano.

BFG