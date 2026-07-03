"No se trata de mí, sino de México": Edson Álvarez rompe el silencio antes de enfrentar a Inglaterra

Será un partido para recordar. Por todos lados especial. México está en su quinto juego de Copa del Mundo en 40 años y el invitado especial es Inglaterra. Habrá alguien en particular que lo tomará con un sabor diferente: Edson Álvarez.

El jugador, que puede ser mediocampista o defensa central, se angustia un poco porque sabe que es muy probable que salga a la banca. Para él, enfrentar a Inglaterra no sólo significa medir capacidades con una Selección, sino con toda una liga.

Álvarez quiere que vean en Inglaterra que tiene agallas y espolones para jugar más. Su aventura en el West Ham no ha salido como quisiera. Firmó ahí en 2023 y jugó en dos años 73 partidos con dos goles, pero se ha llevado la rechifla del público. Condenado, se fue a Turquía en donde las cosas salieron peor.

El futuro de Edson Álvarez después del Mundial es en Inglaterra. Mexsport

"Sigo siendo jugador del West Ham... ahora estoy concentrado con la Selección, pero debo reportar con ellos", dice en las entrañas del Estadio Azteca.

Será especial el juego ante Inglaterra

Edson Álvarez se emociona por jugar contra Inglaterra: "ya no hay partidos fáciles, tampoco para Inglaterra, así que ya veremos qué sucede con ellos cuando nos enfrentemos. Será especial recibirlos en casa, para mí Londres está bien, pero aquí es especial".

Edson Álvarez se lesionó antes del Mundial, pero volvió a tiempo para jugar. Mexsport

Y aunque sabe que es difícil hallar un hueco en la alineación titular, no se desconcierta y por el contrario proyecta una gran unión de grupo.

"Este grupo tiene algo especial, se nota la unión. Y ahora no se trata de mí, sino de México. Se trata de la Selección Nacional. Puede que sea este uno de los equipos más maravillosos que hayamos tenido en Mundiales".

¿Envidias en la Selección Mexicana?

Descarta por completo ansiedad o envidia por ver que otros brillen en estos momentos con su juego en el Mundial en el Tri: "¿envidia?, por supuesto que no, sabemos todos que estamos en buena forma y los que juegan primero se lo merecen. Estamos más fuertes que nunca".