Tras un Mundial discreto, el FC Köln quiere fichar a Edson Álvarez

El mediocampista mexicano, Edson Álvarez, no logró consolidarse como titular indiscutible en todos los partidos clave de México en la Copa del Mundo 2026.

A pesar de su liderazgo y experiencia, las secuelas de una lesión en el tobillo limitaron su ritmo y minutos previos al torneo, lo que llevó al técnico Javier Aguirre a optar por otras alternativas.

Edson Álvarez vive días de incertidumbre en Europa y durante la transmisión del amistoso entre México y Ghana, surgió una versión que lo coloca como posible refuerzo de Rayados de Monterrey. MEXSPORT

El rendimiento del ‘Machín’ no alcanzó el nivel estelar que se esperaba de él como pilar del mediocampo. Pese a ello, hay un gran interés de un club alemán para poder ficharlo.

El FC Köln se interesa por Edson Álvarez

Según el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports Alemania, el FC Köln (Colonia) está muy interesado en fichar a Edson Álvarez para la próxima temporada.

El club de la Bundesliga ve en el mexicano un refuerzo de jerarquía para fortalecer su mediocampo.

La operación no será sencilla debido al contrato de Álvarez con el West Ham United (hasta 2028), el Köln intentará avanzar en las negociaciones.

El interés del Effzeh es real y hay una posibilidad concreta en este mercado de fichajes, a pesar de los desafíos económicos y contractuales que implica mover al capitán de la Selección Mexicana.

¿Qué pasa con Edson Álvarez y el West Ham?

Edson Álvarez regresa al West Ham United tras su préstamo en el Fenerbahçe durante la temporada 2025/26.

El mexicano no parece entusiasmado con la idea de quedarse en el equipo que para la siguiente temporada jugará en la segunda división de Inglaterra (Championship).

Edson Álvarez y Erik Lira tras la eliminación de México en el Mundial 2026. Reuters

Su futuro en Londres es incierto. Tras una temporada con minutos limitados por lesiones y el préstamo en Turquía, Álvarez busca un proyecto más estable y competitivo.

West Ham planea retener a algunos jugadores clave, pero el mexicano podría estar en la rampa de salida si llega una oferta adecuada. Con contrato hasta 2028, cualquier salida dependerá de un acuerdo económico favorable.