Ecuador calienta el partido con México del Mundial 2026: ‘locales donde sea’

Después de confirmarse el México vs Ecuador en los Dieciseisavos de final del Mundial 2026, ‘La Tri’ calentó el duelo con los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre al señalar que serán locales en el Estadio Ciudad de México, el próximo martes 30 de junio, a las 19:00 horas.

“Nos vamos a México para seguir con el sueño de todos. Locales donde sea”, posteó en redes sociales. En la imagen, utilizaron el papel china para ambientar el callejón, donde en la pared aparecen las banderas de ambas selecciones.

La publicación generó una ola de reacciones, donde algunos apoyaron la iniciativa y otros recordaron que se jugará en la Ciudad de México.

“¿Como que locales donde sea? Se va a jugar en el Estadio CDMX”.

“El martes se regresan”.

“Vamos Tri, den todo en la cancha y ecuatorianos sigan así demostrando respeto”.

“Vamos Tri, ya demostraron que sí se puede”.

El México vs Ecuador de los Dieciseisavos de final del Mundial se jugará en el Estadio CDMX Mexsport

“Vamos Ecuador, sí se puede, un poco de humildad por favor, los mexicanos que será un gran duelo, no sean tan soberbios. Vamos Ecuador”.

“Hay que domar a los mexichangos que vienen a comentar”.

MÉXICO Y ECUADOR YA JUGARON EN UN MUNDIAL

Un 9 de junio de 2002, México venció 2-1 a Ecuador en el Estadio Miyagi, en lo que ha sido el único enfrentamiento que han tenido en un Mundial. En aquella ocasión, Jared Borgetti y Gerardo Torrado fueron los anotadores.

Aquel encuentro, significó la eliminación de Ecuador en su debut mundialista.