Bella aficionada gozó el pase de Croacia a Dieciseisavos del Mundial 2026

La bella aficionada de Croacia, Ivana Knoll, sigue con su paso perfecto con su presencia en los partidos de su selección en el Mundial 2026 y este sábado 27 de junio, gozó con el pase a los Dieciseisavos de final.

Desde antes del partido, la también DJ hizo acto de presencia en el Estadio Filadelfia, donde compartió algunos momentos que pasó antes y durante el partido.

Asimismo, la bella aficionada de Croacia compartió los goles que marcaron Petar Sucic al minuto 31 y Nikola Vlasic al 83’.

La selección de Croacia se impuso 2-1 a Ghana y terminó segunda del Grupo L, que comandó Inglaterra al llegar a 7 puntos tras su triunfo de 0-2 sobre Panamá.

Ivana Knoll no se ha perdido un partido de la selección de Croacia desde el Mundial de Qatar 2022, justa en la que cobró popularidad.

La selección de Croacia venció 2-1 a Ghana en el cierre del Grupo L del Mundial 2026 Reuters

Se espera que la bella aficionada de Croacia esté presente en los Dieciseisavos de final del Mundial 2026, que volverá a jugar el próximo jueves 2 de julio, a las 5 de la tarde, tiempo de la CDMX en el Estadio Toronto.

La influencer ya mostró sus habilidades en la tornamesa, al tocar en un Fan Fest de Estados Unidos.