Cruz Azul se pronuncia ante los comentarios misóginos contra su equipo femenil

Cruz Azul Femenil se pronunció tras los comentarios misóginos de Santiago Domínguez en el podcast Pláticas del mal, donde el creador de contenido atizó contra las futbolistas de La Máquina luego de caer 10-0 frente al América en la Liga BBVA Femenil.

Estos fueron los comentarios misóginos por parte del creador de contenido, quien fue reprobado en redes sociales, brindando su apoyo hacia las jugadoras de La Máquina:

“Me vale v*rga el futbol femenil, no lo consumo. Para la institución es una mancha y una falta de respeto, estas p*ndejas no representan a Cruz Azul y deberían correrlas a todas y dejarlas sin trabajo. Deberían mandarlas a un table dance a ver si les va mejor en lugar de ser futbolistas. Pésimo trabajo (...) se acaba de ir mi señora de la limpieza, voy a necesitar a alguna”.

Cruz Azul se pronuncia ante comentarios misóginos

La Directora Deportiva de Cruz Azul, Mafer Pons, no dejó pasar desapercibido este acontecimiento, recriminando las palabras emitidas por Santiago Domínguez y brindando su apoyo hacia las futbolistas del conjunto de La Noria, quienes en su partido inmediato lograron imponerse al Atlante en el Estadio Unidad Deportiva Centenario:

“Las palabras vertidas por esta persona son absolutamente inadmisibles. No solamente resultan ofensivas y denigrantes hacia nuestras jugadoras y hacia las mujeres que forman parte del futbol. Sino que reflejan una profunda ignorancia respecto al camino que tantas mujeres han construido para ganarse un lugar en este deporte”.

Cruz Azul se reserva el derecho de actuar de acuerdo a como lo considere la institución, por lo que se espera que en las siguientes horas se determine de qué manera se conducirá este suceso en la Liga BBVA Femenil y qué entidades se sumarán en apoyo hacia las futbolistas:

“Como institución, analizaremos la manera correspondiente de abordar este asunto y quiero ser muy clara: no normalizaremos ni permaneceremos indiferentes ante expresiones que denigren, sexualicen o vulneren la dignidad de nuestras jugadoras”.

BFG