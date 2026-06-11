Se abrieron las puertas del Estadio CDMX, a ritmo del ‘Mariachi loco’

Las puertas del Estadio Ciudad de México se abrieron para recibir su tercer Mundial, donde los aficionados empezaron a ingresar bajo el ritmo del “Mariachi loco” o “Mesa que más aplauda”.

El día de ayer, la FIFA anunció un cambio de planes en la entrada al estadio. Originalmente se tenía planeado que fuera a las 9 de la mañana, pero lo adelantó a las 8 am.

La bandera de México ya luce en la cancha del Estadio CDMX Mexsport

Decenas de aficionados llegaron desde horas antes para hacer fila e ingresar al estadio.

Este jueves, la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, una reedición de lo que se vivió en la justa de 2010 que terminó con un empate 1-1.

En siete partidos inaugurales en Mundiales, México nunca ha podido ganar. Su balance es de cinco derrotas y dos empates.

“Hay que romper la estadística. No tenía el dato, se lo voy a compartir a los jugadores, va a ser otro aliciente”, dijo.

El partido inaugural iniciará a la 1 de la tarde.