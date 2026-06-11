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Se abrieron las puertas del Estadio CDMX, a ritmo del ‘Mariachi loco’

Las puertas del Estadio CDMX se abrieron a las 8 de la mañana, tal como lo adelantó FIFA ayer

Por: Arturo López

Se abrieron las puertas del Estadio CDMX, a ritmo del ‘Mariachi loco’
Se abrieron las puertas del Estadio CDMX, a ritmo del ‘Mariachi loco’Carlos Barrón

Las puertas del Estadio Ciudad de México se abrieron para recibir su tercer Mundial, donde los aficionados empezaron a ingresar bajo el ritmo del “Mariachi loco” o “Mesa que más aplauda”.

El día de ayer, la FIFA anunció un cambio de planes en la entrada al estadio. Originalmente se tenía planeado que fuera a las 9 de la mañana, pero lo adelantó a las 8 am.

La bandera de México ya luce en la cancha del Estadio CDMX
La bandera de México ya luce en la cancha del Estadio CDMXMexsport

Decenas de aficionados llegaron desde horas antes para hacer fila e ingresar al estadio.

Este jueves, la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, una reedición de lo que se vivió en la justa de 2010 que terminó con un empate 1-1.

En siete partidos inaugurales en Mundiales, México nunca ha podido ganar. Su balance es de cinco derrotas y dos empates.

“Hay que romper la estadística. No tenía el dato, se lo voy a compartir a los jugadores, va a ser otro aliciente”, dijo.

El partido inaugural iniciará a la 1 de la tarde.

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