VIDEO: Randy Arozarena felicita a campeones de la Serie del Caribe Kids

Randy Arozarena se sumó a los festejos por el campeonato conseguido por México en la Serie del Caribe Kids 2026 y mandó un mensaje especial a los pequeños peloteros que protagonizaron una espectacular remontada para levantar el título.

El jardinero mexicano apareció en un video difundido por los Jaguares de Nayarit, organización que representó al país bajo el nombre de México Verde, para felicitar a los jugadores después de conseguir el primer campeonato mexicano en la historia del certamen.

Mis muchachones, mis muchachones, felicidades”, comenzó Arozarena antes de mandar un saludo especial al conjunto que representó a México en la competencia.

Arozarena destacó la importancia del logro conseguido por los niños y extendió el reconocimiento a sus familias, especialmente a los padres que han acompañado a los jugadores durante su desarrollo dentro del beisbol.

“Quiero mandarle un saludo especial al equipo verde que estaba representando a México en la Serie Caribe Kids por ese campeonato, el primero en la historia. Dios los bendiga a todos, a esos niños. Felicidades, padres, por tener esos niños especiales”, expresó.

Randy los invita a soñar con Grandes Ligas

El seleccionado mexicano no se limitó a celebrar el campeonato y aprovechó el mensaje para pedir a los padres que continúen respaldando a sus hijos en el camino deportivo.

Sigan apoyándolos para que algún día cumplan sus sueños y lleguen a la Grande Liga”, señaló Arozarena.

El mensaje tuvo especial significado después de la manera en que México conquistó el campeonato. El representativo nacional llegó a su última oportunidad ofensiva ante República Dominicana perdiendo 8-6 y estuvo a un strike de la derrota, antes de que Jesús Solís conectara un jonrón de dos carreras para empatar el encuentro.

México terminó construyendo un rally de cinco anotaciones para darle la vuelta al marcador y quedarse con la victoria 11-8, resultado que permitió al país conquistar por primera ocasión la Serie del Caribe Kids.

Arozarena, uno de los peloteros mexicanos más reconocidos en Grandes Ligas, cerró su mensaje con una invitación para que los jóvenes mantengan la misma determinación que mostraron durante el campeonato.

“Felicidades, campeones. Sigan enfocados, sigan luchando, échenle ganas y representen siempre a México. Bendiciones”, concluyó.