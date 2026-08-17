Piden vetar a Gianni Infantino de la reelección en FIFA por límite de mandatos

Gianni Infantino volvió a quedar en el centro de una batalla por el poder en FIFA. FairSquare, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza deportiva, pidió formalmente que el presidente del organismo sea declarado inelegible para buscar la reelección en 2027, bajo el argumento de que ya cumplió el máximo de tres mandatos establecido por los estatutos.

La solicitud fue enviada al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de FIFA y pone nuevamente bajo la lupa una decisión tomada en 2022 que permitió a Infantino considerar como no contabilizado su primer periodo al frente del organismo.

El argumento de FairSquare sostiene que si el periodo que Infantino encabezó FIFA entre 2016 y 2019 cuenta como mandato, la elección del próximo año representaría un cuarto periodo presidencial, algo que, según la organización, estaría prohibido por los propios estatutos.

Infantino llegó a la presidencia en 2016, después de la salida de Joseph Blatter, y fue reelegido posteriormente. Sin embargo, en 2022 el Consejo de FIFA respaldó la interpretación del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de que el periodo 2016-2019 no debía contabilizarse como un mandato completo.

Esa decisión es precisamente la que FairSquare pretende reabrir

La pelea está en los estatutos

En su carta, la organización sostiene que los estatutos de FIFA establecen que ninguna persona puede ejercer como presidente durante más de tres mandatos, sin establecer una excepción para un periodo que haya sido incompleto.

FairSquare cuestiona que los primeros tres años de Infantino hayan sido descartados simplemente porque no correspondieron a un ciclo presidencial completo de cuatro años. Para la organización, la norma debe aplicarse al tiempo efectivamente ejercido y no a la duración del periodo electoral.

La disputa no es menor. Si la interpretación de FairSquare prospera, Infantino tendría que abandonar sus planes de competir nuevamente y FIFA tendría que abrir una carrera presidencial diferente rumbo a 2027.

El grupo también cuestiona la transparencia de la decisión adoptada en 2022. Según su denuncia, el informe del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento que sirvió como fundamento para considerar que el primer periodo de Infantino no contaba nunca fue publicado íntegramente, lo que, a su juicio, impide conocer los argumentos que permitieron esa interpretación.Una presidencia cada vez más cuestionada

La ofensiva de FairSquare llega después de varios meses de presión sobre Infantino. El dirigente suizo también ha sido cuestionado por su cercanía con Donald Trump y por distintas decisiones de FIFA durante y después del Mundial de 2026.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió con Folarin Balogun. El delantero estadunidense recibió una tarjeta roja durante el torneo, pero la sanción que le impedía disputar el siguiente encuentro fue posteriormente suspendida. Trump reconoció públicamente que había hablado con Infantino sobre el caso, aunque el presidente de FIFA defendió la independencia de los órganos disciplinarios.

FairSquare también presentó una denuncia por la supuesta violación de las reglas de neutralidad política de FIFA debido a la relación de Infantino con Trump. La Federación Noruega de Futbol respaldó posteriormente esa denuncia y pidió que el Comité de Ética de FIFA analizara el caso.

En julio, el Comité Olímpico Internacional rechazó otra denuncia de FairSquare contra Infantino al considerar que el asunto quedaba fuera de la jurisdicción de su Comisión de Ética. El organismo señaló que la reclamación se refería principalmente a decisiones internas y de gobernanza de FIFA.

La FIFA fue contactada para conocer su postura sobre la solicitud, pero hasta el momento no había emitido una respuesta.

Por ahora, Infantino mantiene abierta la puerta para continuar al frente del futbol mundial. Pero la discusión que parecía resuelta en 2022 regresó con una pregunta incómoda para FIFA: ¿cuántos mandatos ha cumplido realmente su presidente?