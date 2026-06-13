La dupla del Mundial: piloto y jugador de Curazao armaron el bailongo

Uno de los momentos sublimes que ha dejado lo que va del Mundial 2026, es la dupla que formaron un piloto aviador y un jugador de la selección de Curazao, quienes se reencontraron y armaron el bailongo.

Todavía no inicia su participación en el Mundial y la selección de Curazao ya llamó la atención, por la alegría y el ritmo que contagian por donde quieran que van.

En el avión que los trasladó a Florida, Estados Unidos, ya se pudo ver la pasión con la que llegaron a la sede mundialista. Al bajar de la aeronave, el piloto se contagió e imitó los pasos del jugador de Curazao, mientras los demás festejaban el momento.

Cuando se pensaba que había quedado en una anécdota, el piloto y el jugador de Curazao se volvieron a encontrar y de inmediato la conexión fluyó en el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston, Texas.

Un reencuentro que dio felicidad en el Mundial: piloto de avión y jugador de Curazao Reuters

Como si ya tuvieran mucho tiempo ensayando, comenzó el bailongo, mientras que los presentes empezaron a aplaudir y a vitorearlos. La escena terminó con un “túnel” y un fraterno abrazo entre ambos.

CALENDARIO DE CURAZAO EN EL MUNDIAL 2026:

- Domingo 14 de junio: Alemania vs. Curazao – 11 de la mañana.

- Sábado 20 de junio: Ecuador vs. Curazao – 6 de la tarde.

- Jueves 25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil – 2 de la tarde.