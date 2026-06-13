La dupla del Mundial: piloto y jugador de Curazao armaron el bailongo
Un piloto de avión y jugador de Curazao se están convirtiendo en la dupla del Mundial 2026, por el bailongo que hacen
Uno de los momentos sublimes que ha dejado lo que va del Mundial 2026, es la dupla que formaron un piloto aviador y un jugador de la selección de Curazao, quienes se reencontraron y armaron el bailongo.
Todavía no inicia su participación en el Mundial y la selección de Curazao ya llamó la atención, por la alegría y el ritmo que contagian por donde quieran que van.
En el avión que los trasladó a Florida, Estados Unidos, ya se pudo ver la pasión con la que llegaron a la sede mundialista. Al bajar de la aeronave, el piloto se contagió e imitó los pasos del jugador de Curazao, mientras los demás festejaban el momento.
Cuando se pensaba que había quedado en una anécdota, el piloto y el jugador de Curazao se volvieron a encontrar y de inmediato la conexión fluyó en el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston, Texas.
Como si ya tuvieran mucho tiempo ensayando, comenzó el bailongo, mientras que los presentes empezaron a aplaudir y a vitorearlos. La escena terminó con un “túnel” y un fraterno abrazo entre ambos.
CALENDARIO DE CURAZAO EN EL MUNDIAL 2026:
- Domingo 14 de junio: Alemania vs. Curazao – 11 de la mañana.
- Sábado 20 de junio: Ecuador vs. Curazao – 6 de la tarde.
- Jueves 25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil – 2 de la tarde.