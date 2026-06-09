Curazao le pone ritmo de fiesta al Mundial 2026

En un futbol profesional cada vez más dominado por los lujos, los protocolos rígidos y los autobuses blindados de última generación, la selección de Curazao ha dado una lección de pura felicidad, de lo que realmente significa el futbol. El conjunto caribeño paralizó las redes sociales al arribar al hotel de concentración para su último partido de preparación a bordo de un viejo autobús escolar sin ventanas, desatando una auténtica fiesta que ya es viral en todo el mundo.

Lejos de las comodidades habituales, los seleccionados de Curazao optaron por la humildad y el folclor local. El colorido vehículo desfiló por las calles llamando la atención de propios y extraños. Desde el interior del transporte, los futbolistas asomaban sus cabezas por los huecos de las ventanas, cantando a todo pulmón y tocando ritmos caribeños que contagiaron de inmediato a los aficionados presentes.

La selección de Curazao no ha venido a la máxima justa del futbol solo a competir, ha venido a disfrutar. Tras su ya mítica e histórica llegada en un modesto autobús escolar, el conjunto caribeño volvió a robarse los reflectores internacionales al convertir su primer entrenamiento en tierras mundialistas en un auténtico festival de música, baile y buen ambiente, demostrando que la presión del debut no existe en esa selección.

Mientras los gigantes del futbol suelen iniciar sus concentraciones bajo un manto de hermetismo, tensión y rostros serios, "La Ola Azul" irrumpió en las canchas de entrenamiento de Houston con una energía desbordante. Los jugadores no bajaron del transporte con audífonos aislantes; por el contrario, lo hicieron cargando una enorme bocina portátil a todo volumen que retumbaba al ritmo de los contagiosos compases del dembow y géneros urbanos caribeños.

Esta primera práctica reafirma las declaraciones de su capitán, Leandro Bacuna quien previamente había señalado el firme deseo del equipo de "poner a Curazao en el mapa". La pequeña nación caribeña, que ostenta el récord de ser el territorio menos poblado en clasificarse a un Mundial en toda la historia, está usando su frescura cultural como su mejor carta de presentación ante la mirada del planeta entero.