Dueños de palcos en el Estadio Banorte sufrirán nuevas restricciones en juegos del América 

Los palcohabientes del Estadio Banorte tendrán un regreso caótico e incómodo. Para el próximo juego del América en la Liga MX, este sábado 11 de abril contra el Cruz Azul, la administración del histórico recinto sigue sin resolver algunos servicios.

Tras una consulta de Excélsior con la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, para el Clásico Joven de la Liga MX podrán hacer uso de sus tradicionales espacios en el Estadio Banorte. Vía electrónica, la boletera Fanki les hizo llegar sus accesos, pero sin especificaciones para el uso de estacionamiento ni el ingreso con sus respectivos vehículos.

Integrantes de esta asociación también acusan que la administración ha hecho caso omiso a sus peticiones de estacionamiento, el cual, se contempla con restricciones similares al de la reapertura del pasado 28 de marzo con el juego amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

Cabe señalar que el Estadio Banorte, ahora nombre comercial del Estadio Azteca, tuvo luz verde de la Federación Mexicana de Futbol para celebrar juegos de Liga MX y Concacaf del América durante el mes de abril (la entrega del inmueble a FIFA será el 11 de mayo).

Pero hay trabajos de remodelación que siguen en curso, lo que ha generado inconvenientes para los palcohabientes. Más de la mitad de los palcos no contaban con electricidad ni agua en el México vs Portugal, "muchos todavía sucios, con tierra, pero comprendemos, es normal por los trabajos”, señaló Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas.

Nueva reglas en los palcos del Estadio Banorte

Para los juegos de la Copa del Mundo 2026, la FIFA y la administración del Estadio Banorte les comunicó nuevas restricciones a los titulares de derechos en palcos y plateas. Por ejemplo, ya no tendrán la libertad de ingresar los alimentos y bebidas de su preferencia. Para el consumo tendrán que adquirir uno de los paquetes de la FIFA, cuyos precios causaron controversia.

Para juegos de Liga MX y Concacaf el panorama luce similar en cuanto restricciones y la compra de paquetes de alimentos y bebidas.

"No podemos meter insumos, no hay tarjetas de acceso, todo ya es electrónico con códigos Qr. (Los paquetes de alimentos y bebidas en partidos Liga MX y Concacaf) baratos no son, pero al menos no son los precios locos del Mundial".