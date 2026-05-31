Paradojas palaciegas

El protocolo diplomático del Mundial pone sobre la mesa una de las paradojas más singulares del discurso oficial en México…

En las últimas semanas, desde Palacio Nacional se ha delineado la logística para recibir a los jefes de Estado y representantes internacionales que visitarán el país durante la justa mundialista. Entre los invitados destacan el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el rey de España, Felipe VI. Las definiciones logísticas son claras. Al mandatario sudafricano se le contempla recibir con honores de Estado en el propio Palacio Nacional. Al monarca español, cuya presencia en Guadalajara ya está confirmada para el partido de su selección contra Uruguay, se le asignará una comitiva de recepción local en Jalisco.

Sin embargo, el dato que destaca en la agenda de la Cancillería y del gobierno federal es la sede elegida para el gran encuentro de bienvenida, el Castillo de Chapultepec. Es ahí donde la estrategia de proyección internacional de México entra en tensión con la narrativa histórica promovida por el propio gobierno. El proyecto político en el poder ha construido parte de su identidad a partir de la crítica al periodo virreinal. Se ha exigido a la Corona española ofrecer disculpas por los agravios de la Conquista, se modificaron las efemérides oficiales para sustituir la caída de Tenochtitlan por la “resistencia indígena” y, ante la falta de respuesta, Felipe VI no fue invitado a la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo en 2024. Bajo esa visión, el periodo colonial suele presentarse como una etapa de dominación y despojo. La retórica oficial rechaza cualquier idealización de la llamada hispanidad. No obstante, cuando México se prepara para convertirse en escaparate mundial, los espacios elegidos para representar la dignidad, el orgullo y la soberanía del Estado son dos de los símbolos arquitectónicos más emblemáticos de la herencia colonial: Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec.

Palacio Nacional —donde han vivido y gobernado dos presidentes morenistas— ocupa el mismo sitio donde Hernán Cortés mandó construir su residencia; sí, justo sobre las ruinas del palacio de Moctezuma, que durante siglos fue el centro del poder virreinal. Su utilización actual se justifica bajo el argumento de la austeridad republicana y la resignificación histórica: devolver al pueblo un espacio construido por generaciones anteriores. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿es posible sostener un discurso de rechazo institucional al legado colonial mientras se utiliza la grandeza de esa misma arquitectura para impresionar a las delegaciones internacionales?

El caso del Castillo de Chapultepec es todavía más ilustrativo. Iniciado a finales del siglo XVIII por el virrey Bernardo de Gálvez, el recinto es el único castillo real edificado en el continente americano. No sólo guarda la memoria del Colegio Militar y de la resistencia de los Niños Héroes; también alberga el diseño palaciego europeo introducido por el emperador Maximiliano y los detalles de la belle époque ordenados por Porfirio Díaz durante sus veranos presidenciales. Cuando el gobierno lo elige como escenario de una recepción diplomática vinculada al Mundial, reconoce precisamente el valor histórico, estético y simbólico que proyecta ante el mundo. En ese contexto, los protocolos de la República recurren al refinamiento de un antiguo palacio para construir la imagen de un México moderno, estable y capaz de recibir a la comunidad internacional.

La contradicción no radica en utilizar estos inmuebles. El patrimonio histórico pertenece a todos los mexicanos. La paradoja aparece en el mensaje político. Hacia el interior del país, el discurso suele enfatizar los agravios del pasado colonial y presentar sus símbolos como expresiones de desigualdad y sometimiento. Pero frente al exterior, cuando se busca proyectar prestigio y grandeza nacional, esos mismos símbolos se convierten en herramientas fundamentales de la diplomacia de Estado.

Al final, la política interna y la diplomacia suelen transitar por caminos distintos. Mientras en el debate cotidiano se insiste en revisar el legado colonial, las recepciones oficiales y los encuentros internacionales se preparan en los salones heredados de aquella misma historia. La historia de México está formada por múltiples capas que conviven entre sí. Intentar fragmentarla para ajustarla a un discurso político determinado termina chocando con una realidad evidente, pues gran parte de los espacios desde los que se ejerce y se representa el poder son, precisamente, producto de ese pasado que se cuestiona.