¡Orgullo mexicano!: Alegna González confirma su candidatura olímpica con oro en Madrid

La mexicana Alegna González reforzó su condición de una de las principales cartas del atletismo nacional hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al conquistar por segundo año consecutivo la prueba de 10 kilómetros del Gran Premio Internacional de Marcha de Madrid.

La chihuahuense se impuso con un tiempo de 44:03 minutos en una competencia que resolvió en los kilómetros finales tras un cerrado duelo con la peruana Evelyn Inga, quien finalizó segunda con 44:16. El tercer puesto fue para la española Aldara Meilán, que registró 44:46 en su debut en la tradicional prueba madrileña.

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La carrera se desarrolló en un grupo compacto durante gran parte del recorrido. Inga y la china Baima Zhuoma marcaron el ritmo en los primeros kilómetros, mientras González permaneció entre las líderes junto con Meilán y la francesa Pauline Stey.

El punto de quiebre llegó después de la mitad del trayecto. Primero cedió terreno Stey y posteriormente Baima quedó rezagada ante el aumento de ritmo impuesto por la mexicana. Más adelante, Meilán también perdió contacto, dejando la disputa por el triunfo entre González e Inga, quienes ya habían ocupado los dos primeros lugares en la edición anterior.

La atleta mexicana lanzó el ataque decisivo en la octava vuelta. Su paso constante abrió una diferencia de varios segundos sobre Inga cuando restaban dos circuitos para la meta. González mantuvo el control en el cierre para ampliar la ventaja y asegurar una nueva victoria en la capital española.

Mi entrenador Ignacio Zamudio me aconsejó esperar hasta las últimas vueltas para lanzar el ataque y así lo hice. Estoy muy orgullosa de defender el título”, señaló la marchista tras la competencia.

El triunfo representa el tercer primer lugar consecutivo para González durante su gira europea. Previamente ganó las pruebas de Río Maior, en Portugal, y La Coruña, en España, ambas sobre la distancia de medio maratón.

La subcampeona mundial de los 20 kilómetros marcha se mantiene invicta en la temporada y continúa consolidándose entre las figuras internacionales de la especialidad cuando faltan poco más de 2 años para Los Ángeles 2028.

Tras concluir su actividad en Europa, González regresará a Chihuahua para realizar un bloque de preparación enfocado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, además de mantener el proceso rumbo al Campeonato Mundial de Atletismo de Beijing 2027, para el que ya cuenta con la marca de clasificación.