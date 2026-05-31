Seleccionado mexicano ante redadas de ICE: Brian Gutiérrez juega por las familias temerosas de la deportación

Brian Gutiérrez conoce las dos orillas de una misma historia. Nació en Chicago, se formó en el futbol estadunidense y hoy representa a México en la antesala de una Copa del Mundo que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por eso, cuando fue consultado sobre las recientes operaciones migratorias en Estados Unidos, el mediocampista habló desde una experiencia cercana a millones de familias latinas.

Es una gran emoción", dijo Gutiérrez a USA Today Sports sobre vestir la camiseta mexicana. "Obviamente, lo tomo con orgullo, represento a esa comunidad".

La Selección Mexicana viajó a Estados Unidos para disputar partidos de preparación antes del Mundial que comenzará el 11 de junio. El Tri venció el sábado por la noche a Australia en Pasadena y volverá a jugar en territorio estadunidense durante el torneo si avanza a las rondas de eliminación directa según su posición en la fase de grupos.

La presencia de México en Estados Unidos ocurre en un momento en que el tema migratorio ocupa un lugar central en la conversación pública del país.

Chicago, ciudad natal de Gutiérrez, fue uno de los lugares alcanzados por la denominada Operación Midway Blitz, un operativo migratorio que comenzó el 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora la Independencia de México. De acuerdo con cifras citadas por NPR, 598 de los 614 inmigrantes indocumentados detenidos durante esa operación no tenían antecedentes penales.

Gutiérrez aseguró que las consecuencias de esas medidas han sido visibles en su entorno.

Ha sido un año muy duro para nosotros", señaló. "Ha afectado a muchas familias, y juego para México con gran orgullo y espero demostrarlo en la cancha".

El mediocampista forma parte de una generación de futbolistas que crecieron entre dos culturas. Durante años integró procesos de selecciones juveniles de Estados Unidos antes de incorporarse a la estructura de México.

Su desarrollo deportivo ocurrió en el Chicago Fire, club al que llegó a los 12 años. Cinco años después firmó contrato con el primer equipo como jugador surgido de la cantera. A finales de 2025 obtuvo el pasaporte mexicano y se incorporó a Chivas en una transferencia reportada en alrededor de cinco millones de dólares.

La historia de Gutiérrez refleja una realidad compartida por numerosos integrantes de la comunidad mexicoamericana. Hijos o nietos de inmigrantes, crecieron en Estados Unidos mientras mantenían vínculos familiares y culturales con México.

El Mundial de 2026 colocará esa realidad en el centro de la atención internacional. Aunque México será anfitrión de la inauguración en el Estadio Azteca, gran parte de las fases decisivas se jugarán en ciudades estadounidenses que albergan a millones de personas de origen mexicano.

Para Gutiérrez, la discusión no es distante.

Ha afectado a muchas familias", reiteró.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, el jugador de Chivas se perfila como uno de los rostros de una selección que llegará al torneo acompañada por una afición repartida entre dos países y por historias que van más allá del futbol.