Japón cierra su preparación con triunfo ante Islandia; Monterrey ya los espera

Japón concluyó su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 con una victoria de 1-0 sobre Islandia en el Nuevo Estadio Nacional de Tokio , resultado con el que se despidió de su afición antes de emprender el viaje hacia Norteamérica y enfocarse de lleno en su participación mundialista.

El conjunto asiático afrontó su último compromiso amistoso frente a una selección de Islandia que no logró clasificarse al torneo, pero que complicó durante gran parte de la noche con una propuesta defensiva ordenada y disciplinada.

Japón fue dueño de la posesión y del control territorial prácticamente durante los 90 minutos. Los dirigidos por Hajime Moriyasu movieron la pelota con velocidad, generaron asociaciones constantes en campo rival y mantuvieron a Islandia replegada durante amplios lapsos del encuentro.

La principal preocupación para los japoneses volvió a aparecer en los últimos metros. El equipo generó oportunidades, especialmente entre el cierre de la primera mitad y el arranque del complemento, pero le costó encontrar espacios para romper el cerrojo defensivo y reflejar su dominio en el marcador.

Islandia apostó por esperar y buscar daño mediante transiciones rápidas. Aunque consiguió acercarse en algunos momentos aislados, nunca pudo sostener una presión constante ni equilibrar el desarrollo del partido.

Con el paso de los minutos, el encuentro parecía encaminado a terminar sin anotaciones. Incluso Moriyasu aprovechó el compromiso para mover ampliamente su plantilla y probar variantes de cara al debut mundialista.

Cuando el reloj marcaba el minuto 87 apareció la recompensa para los locales. Koki Ogawa encontró espacio dentro del área y definió para romper el cero, desatando la celebración de los aficionados que acudieron al inmueble para despedir a su selección antes del Mundial.

La escuadra islandesa todavía tuvo una oportunidad para rescatar la igualada en los instantes finales, pero no logró concretarla y el marcador permaneció intacto.

Japón concluyó su etapa de preparación y ahora centra toda su atención en la Copa del Mundo 2026. Su debut será frente a Países Bajos en Dallas dentro de un Grupo F que también integran Túnez y Suecia.

Su segundo compromiso será en suelo mexicano, enfrentando a Túnez el 20 de junio en el Estadio Monterrey, en un partido que podría resultar determinante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Posteriormente, la selección asiática cerrará su participación en la fase de grupos el 25 de junio, de regreso en Dallas, cuando se mida a Suecia.