Proteges ciudadanos o proteges delincuentes

No sería sorpresa que hoy, en el discurso de autocelebración por los dos años de su victoria electoral, la presidenta Sheinbaum aluda a las palabras expresadas ayer por el expresidente *Calderón durante el mitin de apoyo a la gobernadora Maru Campos. Ni que vuelva a demonizarlo –con los clichés de costumbre, García Luna en primer lugar—, a pesar de que, en los hechos, esté haciendo aquello que Calderón convirtió en concepto rector de su mandato y que retomó en su discurso en Chihuahua: “Una de dos, el Estado protege a sus ciudadanos o los abandona; o está con los ciudadanos, o está con los delincuentes, no hay de otra”. He sostenido aquí que el gobierno de López Obrador abandonó a los ciudadanos a merced de los criminales. El crecimiento atroz de la violencia entre 2019 y 2024, los desaparecidos, desplazados, son prueba suficiente para repetirlo. Y también he señalado que la presidenta Sheinbaum y su equipo de seguridad han trabajado desde el primer día para revertir esa situación. Es cierto que hoy se cuida no reeditar excesos de las policías y las Fuerzas Armadas en los tiempos de Calderón, y que los logros se comunican con una experiencia que no se tenía en aquellos años. Será comprensible, por tanto, que, en el mitin político de hoy, la Presidenta aplaste retóricamente todo lo que se hizo en la “guerra de Calderón”. Todo. Aunque, en la realidad, ella y los secretarios *García Harfuch, Trevilla y Morales estén convalidando la decisión de estar con los ciudadanos y no con los delincuentes. Y que al convalidarlo queden cerca de Calderón y bien lejos de López Obrador.