México recibe una ayuda inesperada rumbo al Mundial 2026; Sudáfrica queda varada por crisis de visas

El primer contratiempo de la Copa del Mundo de 2026 no ocurrió dentro de una cancha. Tampoco tuvo relación con lesiones o resultados deportivos. Surgió entre formularios, documentos pendientes y trámites migratorios.

La selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio, no pudo viajar este domingo como tenía previsto debido a problemas con las visas para ingresar a Estados Unidos de varios integrantes de la delegación.

De acuerdo con información del medio sudafricano TimesLIVE, el retraso fue consecuencia de un error administrativo de la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA), situación que impidió que algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico recibieran a tiempo la documentación necesaria para emprender el viaje.

La salida fue reprogramada para el lunes mientras continúan los esfuerzos para completar el proceso.

La Federación Sudafricana de Futbol (SAFA) se vio obligada a emitir un comunicado de emergencia para confirmar el aplazamiento del viaje hacia territorio mexicano, donde tenían planeado montar su campamento definitivo en la Universidad del Futbol en Pachuca. En lugar de estar adaptándose a la altitud y las condiciones de la sede mundialista, los llamados Bafana Bafana permanecen concentrados a marchas forzadas en las instalaciones locales, esperando una resolución burocrática de última hora.

Desastre que desata furia del gobierno sudafricano

La situación ha generado una ola de indignación profunda dentro del entorno deportivo de Sudáfrica, al grado de provocar la intervención directa del Ministro de Deportes, Gayton McKenzie. El funcionario utilizó sus plataformas digitales oficiales para calificar el incidente como una absoluta falta de seriedad y una falta de respeto flagrante hacia el esfuerzo de los seleccionados nacionales.

Este desastre con los viajes y visas de la SAFA es vergonzoso y sumamente injusto para los jugadores y el cuerpo técnico. He informado a la federación que necesito un informe inmediato y que se deben tomar medidas contundentes contra los responsables de este lío. Nos están dejando en ridículo ante el mundo", sentenció un molesto McKenzie a través de un mensaje en su cuenta de X.

La urgencia del caso obligó al Comité de Emergencia de la SAFA a convocar a una sesión extraordinaria este domingo por la noche. Se estima que los documentos de al menos 20 integrantes de la delegación, entre futbolistas clave del esquema del técnico Hugo Broos y personal de apoyo logístico, siguen varados en los procesos de validación de la Embajada de Estados Unidos en Johannesburgo.

Aunque el combinado nacional viaja para debutar en suelo mexicano, los trayectos posteriores dentro del Grupo A contemplan traslados terrestres y aéreos que involucran el espacio fronterizo norteamericano, por lo que la documentación de la Unión Americana resulta estrictamente indispensable

Mientras el caos se apodera del lado africano, el combinado nacional mexicano se frota las manos ante la evidente ventaja competitiva que este contratiempo le otorga. La planificación deportiva establece que la adaptación a la geografía y las condiciones climáticas juegan un rol determinante en un torneo tan corto, y Sudáfrica llegará con días menos de preparación sobre las canchas mexicanas.

El esperado partido inaugural se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio sobre el césped del monumental Estadio Ciudad de México, históricamente conocido como Estadio Azteca. Los Bafana Bafana, quienes encaran su cuarta participación en una Copa del Mundo tras su histórica localía en el año 2010, tenían presupuestado un duelo de preparación frente a Jamaica ya instalados en México, el cual ahora pende de un hilo debido a las demoras logísticas.

El estadio Ciudad de México será la sede de la Inauguración del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

Este tropiezo extradeportivo evoca fantasmas recientes dentro de la propia organización sudafricana. Durante el proceso clasificatorio africano, un descuido administrativo estuvo a punto de costarles el boleto mundialista cuando alinearon indebidamente al futbolista Teboho Mokoena frente a Lesotho estando suspendido, lo que provocó la pérdida de los puntos en la mesa, aunque finalmente lograron reponerse para superar a Nigeria en su sector.