Abonados y fans critican asientos separados y precios de locura para el América vs Cruz Azul

Mientras que el América se prepara para regresar a jugar al Estadio Banorte luego de un larga estadía en el Estadio Ciudad de los Deportes, algunos de los fans más fieles del equipo, los abonados, se han quejado en redes sociales por los asientos que les han otorgado para su regreso al nido, algunos incluso quejándose de que les han dado lugares separados.

Este martes salieron a la venta los boletos para el partido entre América y Cruz Azul que protagonizarán en la jornada 14 del Clausura 2026. Los precios estaban pactados desde los 683.52 pesos hasta los 9 mil 113.60 pesos, costos que generaron molestias entre los aficionados quienes, no daban crédito, a estos precios para un torneo donde el equipo no ha rendido conforme lo esperado, aunque de momento se encuentra en zona de liguilla en la sexta posición.

“Es un abuso que quieran cobrar eso”, escribió un aficionado en la red social X, mientras que otro “Con el nivel del equipo no deberían costar eso”.

Las quejas de los abonados del América

Pero los fans que compran boletos para partidos en específico no han sido los únicos molestos, a ellos se han unido los abonados, quienes se han mostrado en disgusto ante los lugares que se les han asignado.

A través de la cuenta “NidoAzulcrema” en X, un usuario de nombre “Charly” denunció que se encontró con una sorpresa cuando entró a la aplicación de Fanki, la nueva boletera del inmueble, y había perdido lo que él consideraba beneficios.

“Lo peor de todo no es la asignación arbitraria a una de las peores zonas del estadio, sino que, ni siquiera fueron capaces de dar los lugares juntos. De cuatro abonos de mi pertenencia, me tocaron en dos filas diferentes y los asientos hasta con catorce lugares de separación”; se exponía en el posteo.

Otro usuario se mostró decepcionado de la situación. “Llevo años siendo abonado y lo que más decepciona es la atención. En teoría somos sus clientes más leales, pero el trato es frío, tardado y cero resolutivo. Para cualquier duda o problema parece que te hacen un favor, no hay seguimiento y nadie se hace responsable jamás”.