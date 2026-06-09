Los dueños de Palcos se defienden: "La FIFA cayó en desacato", y prometen seguir con la pelea.

La disputa legal por los lugares privilegiados en el Estadio Ciudad de México sumó un nuevo capítulo, luego de que la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas denunció que existió un desacato a resoluciones judiciales.

Roberto Ruano, vicepresidente de la asociación, explicó que el recurso de amparo promovido por la parte contraria, en este caso la FIFA, está dirigido contra medidas dictadas por un juzgado distinto al que actualmente sustenta las acciones emprendidas, por lo que, aseguró, las disposiciones vigentes no estaban cubiertas por dicho recurso.

En ese sentido, Ruano cuestionó la postura asumida en el proceso y señaló que existe una contradicción entre el discurso de soberanía y la intervención de organismos internacionales. “Curiosamente, en estos meses nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado del tema de soberanía y de no injerencia de otros países, entonces llega la FIFA y como vieron, los abogados dijeron que ellos se rigen bajo sus propias leyes, las leyes de FIFA”, expresó.

La FIFA cayó en desacato

Asimismo, sostuvo que “el amparo que ellos interpusieron es en contra de unas medidas que dictó la Juez Sexta, pero las medidas que nosotros intentamos ejercer son de otro juzgado del cual no están amparados; por lo tanto, cayeron en desacato”, afirmó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del Estadio Ciudad de México.

A unos días del partido inaugural de este jueves 11 de junio, la disputa por los palcos y plateas del Estadio Ciudad de México continúa, mientras los propietarios han reiterado que no cederán en la defensa de los derechos que, aseguran, les corresponden por ley.

*Con información de David Olaff