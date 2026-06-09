Mundial 2026: Los cinco partidos que menos boletos han vendido y el contraste con México

A horas de que comience el Mundial 2026, la realidad de la taquilla ofrece dos escenarios opuestos. En México, el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica agotó sus localidades y los boletos en reventa alcanzan cifras cercanas a los 3,000 dólares. En contraste, varios encuentros de la fase de grupos en Estados Unidos y Canadá continúan con miles de asientos disponibles.

La situación resulta llamativa porque la FIFA presentó la Copa del Mundo como un torneo con demanda histórica. Sin embargo, las plataformas oficiales de venta y reventa todavía muestran una cantidad importante de entradas sin comprador para algunos partidos de la primera ronda.

La diferencia es especialmente visible entre los tres países anfitriones. Mientras el Estadio Ciudad de México lucirá lleno para el primer encuentro del torneo, los debuts de Estados Unidos y Canadá no han conseguido el mismo nivel de respuesta por parte de los aficionados.

Reportes recientes señalan que todavía existen decenas de miles de boletos disponibles entre venta directa y reventa oficial. El caso estaounidense ha generado particular atención debido a los elevados precios establecidos bajo el modelo de tarifas dinámicas implementado por la FIFA por primera vez en una Copa del Mundo.

Los cinco partidos con menor demanda

Curazao vs Costa de Marfil

El encuentro del Grupo E en el Lincoln Financial Field encabeza la lista de menor interés comercial. A pocos días del inicio del torneo todavía registra alrededor de 3,492 boletos disponibles.

2. Cabo Verde vs Arabia Saudita

Programado en Houston, este partido mantiene cerca de 3,140 entradas sin vender, convirtiéndose en el segundo compromiso con menor demanda.

3. República Checa vs Sudáfrica

El duelo del Grupo A en el Mercedes-Benz Stadium conserva aproximadamente 2,612 localidades disponibles.

4. Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Uno de los datos más sorprendentes involucra a una selección anfitriona. El debut mundialista de Canadá todavía cuenta con unas 2,554 entradas disponibles en el BMO Field.

Canadá no ha logrado agotar las entradas para su primer encuentro. FIFA

5. Jordania vs Argelia

El encuentro programado en el Levi's Stadium completa la lista con alrededor de 2,553 boletos sin comprador.

Estados Unidos tampoco llena su estreno

La baja demanda no se limita a partidos entre selecciones de perfil medio. El debut de Estados Unidos frente a Paraguay en Los Ángeles también presenta miles de localidades disponibles.

Según diversos reportes, cerca de 4,400 boletos seguían en reventa para ese partido. Incluso después de ajustes de precio, el valor medio de las entradas se mantiene por encima de los 800 dólares, mientras que los boletos más económicos vendidos directamente por la FIFA rondan los 1,120 dólares.

La diferencia con México es evidente. El encuentro inaugural entre México y Sudáfrica agotó sus localidades y se convirtió en uno de los eventos con mayor demanda del torneo.

Estados Unidos no ha logrado agotar su partido inaugural contra Paraguay. FIFA

El efecto de un Mundial de 48 selecciones

La expansión de 32 a 48 participantes permitió incorporar nuevas selecciones y aumentar el número de partidos de 64 a 104. Sin embargo, también generó una primera fase con enfrentamientos que no despiertan el mismo interés global que los duelos tradicionales.

A ello se suma el impacto de los precios. Las entradas para algunos encuentros de la fase de grupos alcanzan niveles superiores a los registrados en ediciones anteriores del Mundial, lo que ha provocado una caída en los precios de reventa conforme se acerca el inicio del torneo.

Con el balón a punto de rodar en Norteamérica, México abrirá la Copa del Mundo con un estadio lleno y una demanda desbordada. En cambio, Estados Unidos y Canadá llegan a sus primeros compromisos todavía buscando aficionados para ocupar miles de asientos vacíos.