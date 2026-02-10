Así fue el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

En busca de uno de los 24 boletos hacia el Programa Largo, Donovan Carrillo hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde se presentó con el tema "Hip Hip Chin Chin".

Viviendo su debut en los Juegos de Milano-Cortina 2026, Donovan Carrillo fue el quinto patinador en el orden de salida, donde el Niño de Oro trababa de conseguir uno de los primeros 24 lugares que dan acceso al Programa Libre y tratar de hacer historia y poner su nombre –y el de México- en el medallero.

Siendo el segundo patinador artístico mexicano en unos Juegos Olímpicos de Invierno (luego de lo conseguido por Riccardo Olavarrieta en 1988 y 1992), el nacido en Zapopan, Jalisco salió a la pista bajo el ritmo de "Hip Hip Chin Chin", tema al que le da continuidad luego de que en el Mundial no pudiera obtener los resultados esperados.

Con la presencia de familia, amigos y compatriotas, Donovan Carrillo aseguró que la experiencia mágica que es representar a México en unos Juegos Olímpicos de Invierno llegaba.

El primero en hacer su aparición fue Petr Gumennik, quien obtuvo un puntaje total de 86.72, seguido por Maxim Naumov (85.65), Andreas Nordebäck (67.15) y el español que vistió como Minion, Tomás Guarino ().

Los 2 minutos y 40 segundos que paralizaron a México

Ante los gritos de México, México, Donovan Carrillo paralizó a más de 120 millones de mexicanos y presentó "Hip Hip Chin Chin", cumpliendo con los 7 movimientos en donde destacó su triple Lutz.

Con 75.56 de calificación final, el mexicano requiere que tres patinadores cuenten con un menor puntaje para conseguir su boleto a la siguiente etapa.

Los sueños se hacen realidad", mencionó emocionado hacia la cámara después de su rutina.

La calificación al Programa Largo no está asegurada para Donovan Carrillo, quien tendrá que mantenerse al pendiente de los resultados de los siguientes patinadores para conocer si queda entre los 24 mejores.

Una vez que se conozcan las posiciones finales de esta prueba, el siguiente paso para el Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026 será el viernes 13 de febrero con el Programa Libre, etapa en la que se definirán las medallas; esta prueba se llevará a cabo a las 12:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

