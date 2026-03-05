¿Dónde ver el Querétaro vs. América de la jornada 10 del torneo Clausura 2026?

América llegará con una urgencia absoluta de triunfo a territorio queretano para medirse a Gallos el sábado 7 de marzo, en su duelo por la jornada 10 del torneo Clausura, después de haber caído en una espiral de malos resultados que lo mantiene fuera de la zona de clasificación a la liguilla en la Liga MX.

El conjunto de Coapa ha encendido todas las alarmas en el nido después de su reciente derrota de 2-1 en casa frente a los Bravos de Juárez, tropiezo que expuso sus carencias defensivas y los ha relegado a la novena posición.

Con apenas 11 unidades, las Águilas saben que cualquier resultado que no sea una victoria ante uno de los peores equipos del campeonato sería un camino casi sin retorno a un fracaso mayúsculo, poniendo en duda la continuidad del proyecto actual de cara a la fase final.

El equipo dirigido por André Jardine se enfrenta a unos Gallos de Querétaro que viven su propia desesperación al encontrarse en el penúltimo lugar de la tabla. Para el América, este compromiso es el escenario ideal para intentar recuperar el vuelo antes de encarar sus compromisos internacionales en la Copa de Campeones de la Concacaf.

La crisis americanista se ha visto agravada por la falta de contundencia de sus atacantes y la baja por lesión de piezas clave como Víctor Dávila, quien sufrió una severa lesión en la rodilla derecha en el duelo ante Bravos.

Por su parte, el cuadro queretano del chileno Esteban González buscará aprovechar el nerviosismo de los capitalinos para dar una de las sorpresas de la temporada y salir del fondo de la clasificación y ver si les alcanza en la segunda parte de la fase regular para estar en la liguilla.

El atacante Víctor Dávila sufrió una lesión en la rodilla derecha en el partido ante Ciudad Juárez. Mexsport

¿Dónde ver Querétaro vs. América?

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026.

Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio La Corregidora, Querétaro.

Canal de TV (Paga): FOX One.

Streaming: ViX Premium.