Seattle Seahawks serían vendidos por 9,600 millones de dólares y romperían récord de la NFL

Los Seattle Seahawks están a punto de romper el mercado y sacudir los cimientos de la NFL. La franquicia del estado de Washington llegó a un acuerdo histórico para la venta del equipo a un grupo de inversionistas liderado por el magnate tecnológico Vinod Khosla. La operación está valuada en aproximadamente 9,600 millones de dólares, lo que la convertirá de inmediato en la transacción más cara en toda la historia del deporte profesional estadounidense.

El multimillonario traspaso aún se encuentra sujeto a la revisión regulatoria y requiere la aprobación formal de al menos tres cuartas partes de los propietarios de los otros equipos de la liga.

El perfil del nuevo dueño y el conflicto en la NFC Oeste

Vinod Khosla, mundialmente conocido por ser el cofundador de Sun Microsystems y la mente detrás de la firma Khosla Ventures, asumirá el control total de las operaciones. No obstante, el empresario de Silicon Valley deberá resolver un problema de escritorio de manera inmediata: desprenderse de sus acciones minoritarias en los San Francisco 49ers. Los estrictos estatutos de la NFL prohíben estrictamente que un individuo mantenga vínculos de propiedad con dos organizaciones de la liga de forma simultánea.

El fin de la era dorada de Paul Allen

Este movimiento cierra un ciclo legendario para la organización, que se mantuvo administrada por el fideicomiso de Paul Allen tras el fallecimiento del cofundador de Microsoft en 2018. El traspaso cumple con la última voluntad de Allen, quien estipuló que sus propiedades deportivas fueran liquidadas para destinar los fondos económicos a causas filantrópicas.

La llegada de Khosla ocurre en el punto más alto del equipo en la época reciente, luego de que los Seahawks se coronaran campeones tras conquistar el Super Bowl LX. El nuevo grupo propietario tendrá la misión de mantener la hegemonía deportiva en la Conferencia Nacional y preservar la cultura ganadora construida en la última década.