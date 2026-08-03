Poder y concentración: a Hou Yifan vence por 12-10 a Assaubayeva, ChessRapíd

Acaso puede considerarse que hay dos clases de jugadores en ajedrez en rápido y blitz: los que evalúan las posiciones con los pilares del poder Elo adquirido en el ajedrez clásico, en el juego posicional, profunda concepción de la estrategia y la táctica, y otros en la audacia y el riesgo de la rapidez y los fulgurantes golpes tácticos. Vivimos una época en la que tal vez algunos no terminan por adaptarse totalmente, incluso maestros de la talla de Carlsen y Krámnik, como lo hemos expresado.

Más que de sorpresa en sorpresa, son tan frecuentes, niñas que a los diez años tienen una norma de gran maestro, adolescentes que derrumban a grandes campeones, que en realidad vamos de asombro en asombro y dentro de una atmósfera o entorno de lo más gratificante con el placer estético y belleza de reproducir y apreciar las combinaciones. Se trata de un acontecimiento inesperado o de la confirmación de que la rapidez afinada en el juego clásico resulta superior a los lances audaces y centelleantes de otros experimentados maestros que brillan en rapidez y blitz como por ejemplo Hikaru Nakamura…

La tres veces campeona de ajedrez rápido y blitz la extraordinaria kazaja Bibisara Assaubayeva, la última corona en diciembre, 22 años, cae en la semifinal del Campeonato Speed Chess, organizado por la plataforma Chess.com, ante la china Hou, Yifán, ajedrecista semi retirada y con el más alto Elo en la última década. El score: 12 puntos contra 10.

Hay dentro de todo una probable explicación. Assaubayeva, novia de Javokhir Sindárov, ha hecho un cambio de unos 12 husos horarios. Jugó desde Saint Louis. Y eso influye en el rendimiento.

La final, duelo espectacular, la disputarán la prodigiosa estadounidense Alice Lee de 16 años, contra Hou Yifán, de 32. Lee hilvanó 11 victorias en 12 partidas en la fase semifinal ante la griega Anastasia Avramidou, un rayo en el tablero.

El match Yifán - Assaubayeva comprendió tres bloques: A) 75 minutos de partidas 05´+01” con resultado de +3, =3, -2; B) 50 minutos de juegos de 03´+01”, con score de +3, =3, -1; y C) 25 minutos de partidas de bullet al ritmo de un minuto con añadido de un segundo: +1, =4, -2. Total global de juegos +7, =10, -5 con puntaje de 12 para la GM china y 10 para la GM de Kazajistán.

Blancas: Levon Aronian, Estados Unidos, 2,750.

Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,596.

Defensa Siciliana, Anillo de Maroczy, B37.

R–1, Grand Chess Tour, Rapid, Saint Louis, 02–08-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 g6 3.c4 Cc6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 Cf6 6.Cc3 d6 7.Cc2 Ag7 8.Ae2 Los movimientos son teóricos. Eduard Gufeld 1/2 Mikhail Tal, Copa Dnipropetrovsk, 1970. Por cierto, Tal, después de que ganó el Campeonato Mundial, ya no fue el mismo, por diversas razones. 8...Cd7 9.Ad2 0–0 10.0–0 a5 11.Dc1 Con la idea de debilitar las casillas negras del enroque, mediante el intercambio. 11...Cc5 12.Ah6 Axc3 dañan la estructura. 13.Axf8 Axb2 14.Axe7 Axc1 15.Axd8 Ab2 16.Tab1 Ae5 17.Ac7 Cxe4 18.Tb6 Es altamente probable que los GMs vieron esta secuencia. 18...Cc3? La respuesta de Van Foreest es un error, debilita las casillas de la gran diagonal. [18...Af5 19.Ce3 Tc8 20.Cd5±] 19.Af3! Cxa2 Aronian castiga con golpe táctico brillante: 20.c5!+- a4 21.cxd6 a3 22.Axc6 bxc6 23.Cxa3 Txa3 24.d7 [24.Tb8 Rg7 25.Txc8+-] 24...Axd7 25.Axe5 con amenaza de mate en dos. 25...Ta8 26.Tfb1 Te8 27.Tb8 f5 28.Txe8+ Axe8 29.Tb7 h5 30.Ab2 Rf8 31.h4 Af7 32.Rh2 c5 33.Aa3 Rg8 [33...Cb4 34.Axb4 cxb4 35.Txb4 Rg7 36.Rg3+-] 34.Tb8+ Negras abandonan. Si: 34...Rh7 35.f4 c4 36.Ad6 Ae6 37.Ae5 Ag8 38.Tb7+ Af7 [38...Rh6 39.Af6 g5 40.fxg5+ Rg6 41.Tg7++] 39.Txf7++- 1–0

Blancas: Aron Saunders, Inglaterra, 2,225.

Negras: Royal Shreyas, Inglaterra, 2,502.

Siciliana Rossolimo, B 31.

R–1, Campeonato Británico, clásico, U. de Warwick, Coventry, 01–08-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6 4.Axc6 bxc6 5.0–0 Ag7 6.d3 d6 7.Te1 Ag4 8.Cbd2 e5= 9.c3 Ce7 10.Da4 0–0 11.h3 Ac8 [11...Ae6] 12.d4 cxd4 13.cxd4 exd4 14.Cxd4 c5 15.C4f3³ Ae6 16.Cc4 Tb8 Amenaza Tb4. 17.Ad2 Deja sin apoyo b2. Mejor a3. 17...Axc4 18.Dxc4 Txb2=+ 19.Tad1 Cc6 20.Ag5?–+ Hay que pedirle cuentas a la pieza activa. Mejor Ac1. 20...Da5 21.Dd5 Cd4 22.Cd2?–+ No es posible: 22.Cxd4? Axd4 23.Ae3 (23.Txd4? Dxe1++-) 23...Ae5 24.f4 Ac3. 22...Da6 23.Ae7 Te8 24.Axd6 Ce2+ 0-1. Rinden blancas: Si 25.Txe2 Dxe2 Si el caballo mueve, mate en dos.