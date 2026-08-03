Crecen despojos y la 4-T se burla

En diciembre de 2025, desde la Secretaría de Gobierno de la CDMX, César Arnulfo Cravioto coordinó un impresionante operativo policial para desalojar a mil perros del Refugio Franciscano en Cuajimalpa, cuyo predio estaba en litigio.

Su acción favoreció a la Fundación Antonio Haghenbeck, cuyo fundador había donado los valiosos terrenos para animales desamparados, que eran atendidos por particulares.

Pero la avaricia de algunos representantes de la Fundación se juntó con la corrupción oficial, para dejar sin techo a los animalitos –muchos de los cuales murieron–, y abrir la posibilidad de que desarrolladores hagan ahí proyectos inmobiliarios.

Fue una acción donde se utilizó toda la fuerza del Estado, y llamó la atención que Arnulfo movilizara fuerzas policiacas y judiciales en un litigio donde una de las partes estaba en tiempo para presentar una apelación; él decidió no respetar la ley.

Y a mitad de febrero se supo por qué el funcionario anduvo tan eficiente; vecinos presentaron pruebas de que el morenista llevaba 15 años viviendo en un departamento que la Fundación Antonio Haghenbeck posee en la calle de Newton, zona de Polanco, donde sólo viven los ricos.

Al verse descubierto, a Cravioto no le quedó más que aceptar que vivía ahí, a cambio de una renta; jamás presentó contrato alguno, pues era obvio que estaba de gorra, a cambio de los favores que desde el oficialismo le hacía a los representantes de la Fundación.

Esa evidente transa no impidió que su jefa, Clara Brugada, lo ratificara al frente de un supuesto Gabinete Contra los Despojos, que esta semana será reforzado, y que por supuesto lo tendrá a él como cabeza en este grave problema que crece como espuma en la ciudad.

Mientras la doñita del Zócalo grita que en su gobierno hay cero tolerancia a los despojos, no hay día que no se sepa de uno, ahora en zonas de alta plusvalía, por lo que no falta el que sospeche que se quiere desestabilizar a gobiernos de oposición.

En el Ayuntamiento siguen pensando que los capitalinos son tontos, pues a pesar de sus antecedentes, el coordinador será… ¡Arnulfo!, quien, con Martí Batres, controlan desde sus épocas de perredistas las invasiones y la vivienda popular, para aumentar su clientela electoral.

Y como ni a Clara ni a los suyos los despojan del esfuerzo de toda una vida, se le hace fácil seguir echando choros que nadie cree. Por muy políticos resentidos que sean ella y su equipo, se podrían tocar el corazón para proteger a los ciudadanos, sobre todo a los mayores.

La impunidad y desesperación pueden llevar a los ciudadanos a querer tomar la justicia en propia mano, como doña Carlota en Chalco.

¿Qué pasaría si un vecino, en la desesperación, defiende su propiedad dando muerte a los invasores? Seguro iría a prisión, mientras Arnulfo seguiría como el Ombudsman de los Despojados.

¿En serio, Brugada?

CENTAVITOS…

Mes y medio después de que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral los reconoció como legítimos dirigentes del PRD CDMX, sus integrantes por fin darán hoy la cara para dar a conocer su ruta rumbo a las elecciones de 2027. Aunque el Instituto Electoral capitalino ya les había recibido la documentación que los acredita como dirigentes, ni Karla López, Iván Galindo, Polimnia Romana, Carmen Rocha o Rocío Sánchez habían salido a la luz, por lo que será muy interesante escuchar lo que tengan que decir en su presentación oficial en sociedad, para que aclaren de una vez por todas quién es quién en el sol azteca.