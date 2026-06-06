Donald Trump provoca cambios en el Juego 3 de Knicks vs Spurs 

Los New York Knicks, que ya lideran la serie 2-0 tras dos victorias dramáticas en San Antonio, regresan al Madison Square Garden con una confianza desbordante. El equipo neoyorquino ha mostrado garra, resiliencia y un juego colectivo que ha dejado tambaleando a los Spurs.

Para este tercer juego, contarán con el apoyo extra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un reconocido fanático de los Knicks, cuya presencia promete cargar aún más el ambiente en 'La Meca' del básquetbol.

Knicks lidera la serie ante Spurs REUTERS

Trump ha aceptado la invitación del propietario James Dolan y estará en las gradas para impulsar a su equipo a una nueva victoria que los acerque al título, sin embargo, esto ha provocado cambios importantes para este tercer encuentro.

Nuevas medidas seguridad para el Juego 3 Knicks vs Spurs

Tras el anuncio de la asistencia del presidente Donald Trump, los New York Knicks, en coordinación con el Servicio Secreto de Estados Unidos, implementaron un robusto plan de seguridad para el Juego 3 en el Madison Square Garden.

Los fanáticos han sido alertados para llegar al menos dos horas antes del tip-off con el fin de agilizar los controles. Además, se aplicará una política estricta de no bolsos (no-bag policy), por lo que se recomienda a los asistentes limitar al mínimo los artículos personales.

Habrá revisiones de estilo TSA (como en aeropuertos), detectores de metales y múltiples puntos de inspección. El Servicio Secreto coordinará con la NYPD para garantizar la protección tanto dentro como fuera del recinto, incluyendo posibles cierres de calles aledañas.

“Los aficionados deben esperar medidas de seguridad mejoradas al entrar al Madison Square Garden, incluidos procedimientos de control al estilo de la TSA. Se recomienda encarecidamente a los invitados lleguen al menos dos horas antes del inicio del partido”, se lee en el comunicado.

Los Knicks han enfatizado que la prioridad es la seguridad sin sacrificar la experiencia de la primera Final en casa en 27 años. Se espera un ambiente eléctrico con posibles protestas o manifestaciones, pero también una gran fiesta Knicks.

Jugadores de Knicks celebrando la victoria REUTERS

Knicks domina en San Antonio

Los Knicks sorprendieron en los primeros dos juegos de las Finales NBA disputados en el Frost Bank Center. En el Juego 1, Nueva York se impuso 105-95 con una sólida defensa y el liderazgo de Jalen Brunson, controlando el ritmo y limitando a Victor Wembanyama.

El Juego 2 fue un thriller de infarto: los Knicks remontaron y ganaron 105-104 en los segundos finales. Karl-Anthony Towns fue clave con un putback decisivo, mientras Wembanyama falló el tiro del triunfo.

Nueva York se convirtió en el tercer equipo en la historia en ganar los primeros dos juegos de Finales como visitante, dejando a los Spurs al borde del abismo.

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