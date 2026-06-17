¿De qué murió Rubén Aguirre? La historia detrás del Profesor Jirafales a 10 años de su partida

La televisión mexicana recuerda con especial cariño al actor Rubén Aguirre, el inolvidable 'Profesor Jirafales' de El Chavo del 8, quien el día de hoy cumple exactamente 10 años de haber fallecido.

A pesar del paso del tiempo, el Profesor Jirafales se mantiene como un referente absoluto en México y América Latina. Aunque el personaje era conocido por su característico temperamento y su inolvidable grito de "¡Ta, ta, ta, ta!" representaba al clásico maestro: entregado a su vocación, con una paciencia infinita para educar en un entorno complejo y con el firme objetivo de inculcar valores como la lectura, la educación cívica y el compañerismo.

Para los docentes actuales, Jirafales es el reflejo de la pasión por enseñar, humanizando la figura del maestro con virtudes, defectos y un enorme corazón.

Rubén Aguirre: quién era y de qué murió el Profesor Jirafales Mezcalent

¿Quién fue Rubén Aguirre y cómo inició su carrera?

Nacido en Saltillo, Coahuila, en 1934, Rubén Aguirre Fuentes tuvo una formación que pocos conocen o imaginan: era ingeniero agrónomo graduado en Chihuahua. Sin embargo, su verdadera pasión estuvo siempre en los medios de comunicación y los escenarios.

Comenzó su carrera a mediados de la década de los 50 como locutor y conductor de radio en su estado natal.

Su facilidad de palabra y versatilidad lo llevaron a Monterrey, donde trabajó como cronista taurino y conductor de emisiones infantiles. Fue en el año 1970 cuando alcanzó un logro histórico en las telecomunicaciones mexicanas al realizar la primera transmisión vía satélite de una corrida de toros desde la Plaza de las Ventas en Madrid.

Su enorme talento y peculiar estatura llamaron la atención de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", un encuentro que transformaría la historia de la comedia en español.

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Los personajes de Rubén Aguirre más allá del Profesor Jirafales

Aunque el maestro de la vecindad fue el papel que lo inmortalizó, Aguirre demostró una enorme capacidad actoral en las distintas producciones de Gómez Bolaños desde finales de los años 60 hasta 1995. Entre sus personajes más queridos destacan:

Lucas Tañeda: el inolvidable y simpático compañero de andanzas de Chaparrón Bonaparte en Los Chifladitos.

El Sargento Refugio: el despistado pero noble policía de los sketches de Los Caquitos.

Rufino Rufián: un temido gánster que ponía en aprietos al Chapulín Colorado.

Además de la televisión, el actor participó en el cine en proyectos como El Chanfle y realizó espectáculos con su propio circo, con el cual recorrió diversos países de América Latina llevando la magia del Profesor Jirafales a múltiples generaciones.

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¿Por qué se retiró el Profesor Jirafales de la televisión?

El camino hacia el final de su carrera se aceleró en 2007, año en que sufrió un fuerte choque automovilístico en la CDMX junto a su esposa, Consuelo de los Reyes.

El accidente ocasionó consecuencias muy duras: ella perdió una de sus piernas y el comediante sufrió una lesión severa en la columna. De acuerdo con diversos medios del entretenimiento, los dolores se volvieron tan intensos que terminaron por retirarlo por completo de los escenarios en 2013.

Antes de su partida, en 2015, Aguirre publicó su libro de memorias titulado Después de usted, una obra que ofreció a los seguidores de la serie una mirada íntima a los secretos del programa, la dinámica interna del elenco y las disputas por los derechos de los personajes.

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¿De qué murió Rubén Aguirre y cuál es su legado actual?

El famoso actor, quien ya vivía con diabetes desde tiempo atrás, contrajo neumonía. Esta complicación pulmonar causó su muerte el 17 de junio de 2016 a la edad de 82 años en Puerto Vallarta, Jalisco, apenas dos días después de su cumpleaños. Su esposa Consuelo falleció dos años más tarde, en 2018.

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A una década de su partida, el impacto de su personaje sigue completamente vivo. Su figura ha sido homenajeada en series animadas, videojuegos, figuras de acción e incluso mediante parodias en programas internacionales como Saturday Night Live en Estados Unidos, demostrando que las lecciones del Profesor Jirafales y el humor de Rubén Aguirre no tienen fecha de caducidad.