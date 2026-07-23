El Estadio Banorte tendrá tres equipos como locales durante el Apertura 2026, pero dentro del América hay algo que no cambia: el sentimiento de pertenencia hacia el inmueble. Así lo aseguró Dagoberto Espinosa, quien dejó claro que, aunque Atlante y Cruz Azul también disputarán ahí sus partidos, las Águilas siguen considerando ese estadio como su casa.

Otros van a jugar ahí, pero sigue siendo nuestra casa", afirmó el mediocampista sinaloense al ser cuestionado sobre la nueva etapa que vivirá el inmueble tras su remodelación para la Copa del Mundo 2026

Para el futbolista de 22 años, compartir el estadio con otros clubes no modifica la identidad del equipo ni la confianza que siente al disputar sus partidos en ese escenario, donde el América buscará hacerse fuerte una vez más durante el semestre.

La situación será particular este fin de semana, ya que las Águilas enfrentarán al Atlante como visitantes administrativos, pese a que el encuentro se disputará en el estadio donde habitualmente jugarán como locales.

La localía va más allá del reglamento

Más allá de lo que marque el calendario o la designación administrativa de cada partido, en el plantel azulcrema consideran que el conocimiento del inmueble y el respaldo de su afición seguirán siendo factores importantes a lo largo del torneo.

El Estadio Banorte será la casa del América, Cruz Azul y Atlante durante el Apertura 2026, una situación poco común en el futbol mexicano y que obligará a los tres clubes a compartir calendario, vestidores e instalaciones.

En el caso del conjunto dirigido por Guillermo Almada, el objetivo es que esa convivencia no afecte el rendimiento deportivo. Las Águilas comenzaron el campeonato con un triunfo sobre Querétaro, partido en el que Dagoberto Espinosa disputó los 90 minutos, y ahora buscarán mantener el paso perfecto frente al Atlante.

Después de ese compromiso, el América recibirá a Santos antes de hacer una pausa en la Liga MX para disputar la Leagues Cup, con la intención de llegar al torneo internacional después de un inicio sólido en el campeonato mexicano.