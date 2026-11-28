El Toluca hizo la tarea y calmó el ímpetu del Atlas en la recta final del partido. A pesar de empatar 2-2 en la vuelta, logró avanzar a semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX, por el marcador global (2-4). Dos penales fueron dudosos, uno por equipo. Los porteros Camilo Vargas y Luis García realizaron grandes atajadas. A Antonio Mohamed le funcionaron los cambios que hizo, al dar entrada a Alexis Vega en el primer tiempo.

El Atlas cumplió la tarea en el primer tiempo, tuvo presencia en la cancha, movilidad e intensidad. Al minuto 8 vino su primer aviso, tras un servicio de banda, Elías Montiel le pegó como vino y el portero Luis García desvió con la mano derecha.

Aldo Rocha hizo el 1-0 parcial con un efectivo cobro de penal en el primer tiempo Mexsport

Tres minutos después fue el segundo aviso que se convirtió en el 1-0. En una buena triangulación por la banda derecha, Kevin Zenón mandó su remate a un costado; los rojinegros pidieron penal por una posible falta de Diego Barboza. El jugador rojinegro fue atendido en la cancha. El VAR pidió al árbitro que revisara la jugada y al hacerlo, decretó penal. Aldo Rocha engañó a Luis García, remató al 16'.

El Toluca respondió en la recta final, pero Camilo Vargas tuvo dos grandes atajadas. Al 42’, Nico Castro mandó un disparo cruzado y con los dedos desvió el balón. En el tiro de esquina posterior, Jesús Gallardo remató a puerta y de nueva cuenta salvó el colombiano.

Kevin Zenón marcó el 2-0 con un gran pase de Elías Montiel en tiempo de compensación del primer lapso Mexsport

La respuesta de los Rojinegros llegó al minuto siguiente. Zenón remató mal un servicio que le puso Elías Montiel. Otra vez la recuperación en medio campo fue factor.

En tiempo de compensación del primer tiempo (45+1), el Atlas hizo el 2-0 que lo puso a soñar con las semifinales. De Aldo Rocha a Elías Montiel, llegó a los linderos del área y filtró un pase para que Zenón definiera con remate cruzado.

Para el segundo tiempo, Antonio Mohamed movió sus piezas. Paulinho y Brian García entraron a la cancha.

Helinho sentenció el partido con un contragolpe letal para el definitivo 2-2 (2-4 marcador global) Mexsport

Duelazo de porteros. Camilo Vargas salvó en dos ocasiones su puerta, tras remates de cabeza de Federico Viñas, una con la mano y otra con el pie. Después, fue turno de Luis García, rechazando un potente remate de José rodríguez y después desvió a una mano un cabezazo.

Al minuto 72, una jugada lo cambió todo. El VAR llamó al árbitro para que revisara un posible penal a favor del Toluca. Manuel Capasso estiró la pierna y se llevó a Nico Castro. El nazareno lo decretó.

El Atlas no pudo aguantar el marcador que le daba el pase a semifinales Mexsport

Camilo Vargas retó a Alexis Vega y éste lo aceptó. El "9" engañó al arquero y mandó un potente remate pegado al poste izquierdo. Al final, estrecharon la mano. Fue el 2-1.

Cuando el Atlas estaba volcado al ataque, un contragolpe sentenció el partido. Helinho no perdonó para sentenciar el partido con un remate casi al ángulo superior derecho al 90+4’.