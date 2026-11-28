Atlas vs Toluca, EN VIVO Vuelta de Cuartos de final de Liga MX
Goles, imágenes y relato del partido entre Atlas y Toluca, vuelta de los Cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX
Atlas
00
Toluca
Para el partido de vuelta, Milton Valenzuela es baja, debido a una lesión muscular en el muslo posterior izquierdo
El Palmeiras ganó la Copa Libertadores, con lo que se convierte en el rival del Toluca para la Intercontinental
Antonio “El Turco” Mohamed advirtió que sus Diablos se enfocarán en el pase a las semifinales, aunque reconoció que la vuelta en el Jalisco será muy exigente: “Son un rival difícil, nos van a presionar, así que tenemos que prepararnos para ir a jugar este partido, va a ser una batalla más que nos toca disputar y esperamos poder salir bien de ese estadio, que va a ser un partido complicado”.
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Atlas y Toluca, vuelta de los Cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX!