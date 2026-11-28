Antonio “El Turco” Mohamed advirtió que sus Diablos se enfocarán en el pase a las semifinales, aunque reconoció que la vuelta en el Jalisco será muy exigente: “Son un rival difícil, nos van a presionar, así que tenemos que prepararnos para ir a jugar este partido, va a ser una batalla más que nos toca disputar y esperamos poder salir bien de ese estadio, que va a ser un partido complicado”.