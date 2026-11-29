“Gracias por escribir, su soberanía es muy importante para nosotros. Si desea denunciar a un narcotraficante en Sinaloa o en Jalisco, responda 1. Si desea denunciar al funcionario que trabaja para él, responda 2. Si escribe para quejarse de injerencia o violación de la soberanía nacional, espere un momento mientras lo conectamos con un agente”. Algo así ha de imaginar en Palacio Nacional que responde la DEA a través de los canales que difundió esta semana por WhatsApp, Signal y correo electrónico para recibir denuncias. A juzgar por los hechos, la tercera opción fue la más popular en el gobierno mexicano.

En México, los políticos con amistades inconfesables se han vuelto tan familiares como los baches o los tamales de la esquina, pero basta con que alguien del otro lado del río pregunte por ellos para que el asunto se convierta en una afrenta nacional. Encima está la competencia desleal. Quien ha intentado presentar una denuncia conoce el miedo, la peregrinación por las ventanillas y la impunidad. Frente a semejante despliegue de atención al público, aparece una agencia extranjera que recibe mensajes sin fila, amenazando con quitarle clientela al Ministerio Público.

Claudia Sheinbaum encontró la mejor manera de exhibir la descortesía al preguntar cómo reaccionaría Washington si la Secretaría de Seguridad mexicana abriera su propio canal para que los estadunidenses denunciaran la corrupción en su país. Pensándolo bien, la idea no está nada mal, pues con un buzón de cada lado los dos gobiernos tendrían los nombres de los funcionarios de acá y de los distribuidores de allá, que es justo la información que dicen compartir. El problema es que la DEA no pidió permiso y, en Palacio Nacional, pesan más los modales que la información misma.

El reclamo mexicano incluyó también la exigencia de que Estados Unidos se ocupe del consumo y de los grupos criminales que operan en su territorio, recordatorio pertinente para un gobierno que habla del fentanilo como si, una vez cruzada la frontera, la droga se repartiera sola y las ganancias se depositaran por generación espontánea.

El viernes se supo que la Cancillería había presentado su queja formal y que el embajador Ronald Johnson ofreció revisarla, que es la versión diplomática de “su mensaje será atendido en el orden en que fue recibido”. En San Lázaro, Ricardo Monreal se sumó al reclamo y exigió respeto a los asuntos internos del país, con lo cual el incidente terminó de repartir papeles, pues la DEA recibía denuncias, la Cancillería denunciaba a la DEA y el embajador dejaba a todos en visto.

La discusión surgió cuando ambos gobiernos todavía tenían algo de qué presumir. Según las autoridades mexicanas, fuerzas nacionales capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, con apoyo de inteligencia estadunidense y, en esos mismos días, los titulares de Defensa y Marina revisaron en Arizona, con el Comando Norte, el plan de actividades para 2027. Cada quien había hecho su parte y a nadie le había dado por abrir un centro de atención al cliente. Habría sido un buen momento para explicar cómo se comparte la información sin que una parte se atribuya atribuciones de la otra, pero la DEA prefirió promocionar su chat y a Palacio Nacional le tocó volver a explicar los términos y condiciones de la relación.

Al final, cada parte obtuvo lo que buscaba. La DEA consiguió publicidad gratuita para un número que, de otro modo, habría pasado inadvertido, pues nada difunde mejor un contacto que la protesta oficial de quien no quiere que se use, y el gobierno mexicano consiguió una causa patriótica que no exige detener a nadie.