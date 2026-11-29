Una pequeña ocurrencia. Una simple idea que, con el paso del tiempo, luego de sus primeros intentos se convertiría en un impulso del mundo editorial y cultural de los más importantes de nuestro país y del mundo. Sabemos que así suelen iniciar muchos de los proyectos que, gracias al trabajo y al empeño de unas cuantas personas, se consolidan como el vivo ejemplo de aquello que mueve a los seres humanos a no claudicar cuando los problemas parecen insalvables o del tesón y necesidad, a veces tan necesarios, para armar cada una de las piezas que se requieren para darle forma a una ilusión. Aprendizaje, organización y creatividad suelen ser los rieles sobre los que marchan los proyectos que llegan a un constituirse en una realidad. Y todo ello es digno de celebrarse pues, si en algo somos expertos los seres humanos, es que en numerosas ocasiones terminamos por erosionar o dinamitar aquello que tuvo un buen inicio y que, con el paso del tiempo y como consecuencia de las veleidades individuales, la contaminación propia de la polítiquería o el insalvable marasmo económico, suele imponer su lógica de destrucción. Por fortuna, también se impone reconocer que no todo forma parte de ese amplio catálogo de buenas intenciones que se pierden entre los anaqueles de las ilusiones rotas.

En ese sentido, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara merece un capítulo muy singular en nuestro país: es la historia de una idea, del diálogo y del aprendizaje que encontró, en las personas indicadas, un camino para constituirse en un referente editorial y cultural a nivel mundial. Así, quizá no deberíamos escatimar las celebraciones o, al menos, el reconocimiento por sus 40 años de existencia: son cuatro décadas durante las cuales hemos observado la capacidad de sus organizadores para reinventarse y, en la medida de lo posible, incidir en nuestra realidad a través de los libros, la literatura y el diálogo. Que no se menosprecie la posibilidad de que, medio de tantas noticias que ensombrecen lo cotidiano, se hable de libros, de autores y autoras, de las implicaciones de las empresas editoriales. No, por unos días no gira alrededor de la violencia que impone sus diversos rostros, también es imprescindible escuchar otras noticias y ser conscientes que se está llevando a cabo un encuentro en donde existe la libertad y la posibilidad de disfrutar de propuestas culturales y editoriales que también podrían incidir, de formas tan diversas, en nuestra realidad. La posibilidad de elegir ya es un escalón.

Quizá por ello no deja de ser contrastante, y un tanto divertido, el observar cómo se intenta imponer el prejuicio que maneja el oficialismo durante los dos últimos sexenios acerca de esta actividad: en ese sentido, si la FIL Guadalajara termina por ser un ejemplo más de cómo, desde el poder, se intenta imponer esa terrible dicotomía de un mundo en blanco y negro, la chabacana lógica de un maniqueísmo que sólo alimenta el mensaje populachero de nuestra politiquería, pues también se agradece su existencia. Y cómo no hacerlo cuando basta observar el programa de las actividades para percatarse que ese reduccionismo es como un chiste mal planteado y que sólo aplaude quien necesita sumarse a las risas artificiales. Que mejor se imponga el reconocer y celebrar que existe un espacio en donde los tirios y troyanos logran establecer sus propios diálogos.

En efecto, que mejor se celebre esa posibilidad de un encuentro en donde las historias, los personajes y las ideas caminan con nosotros a través de los numerosos pasillos de una de las ferias del libro más relevantes a nivel mundial: lo cual sólo adquiere sentido cuando se entiende y valora que también es la posibilidad de que un libro encuentre una nueva lectora o lector, de que una portada nos atrape con la propuesta visual de un artista que mantiene su convicción en el trazo del arte, de que se hable de poesía y el mundo se detenga gracias a la cadencia de los versos que resuenan a pesar del estruendo del mundo, que alguien termine por escuchar una idea que le haga revolucionar su pensamiento. ¿Eso puede conseguirse en muchos otros espacios y momentos? Sin duda, pero lo que se celebra y agradece es que durante 40 años un sueño se ha llegado a convertir en el eje de las nuevas posibilidades y un respiro a todo aquello que, día con día, asfixia con su violencia.

Dejemos que la libertad, la imaginación y la belleza de una página sean como el Virgilio dantesco durante estos días y, quizá, durante toda la vida.