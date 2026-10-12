Brewers pone en predicamento al bicampeón Dodgers con su segundo triunfo en la serie de campeonato

Los vigentes bicampeones de las Grandes Ligas, Los Angeles Dodgers, se encuentran en una situación de máxima alerta tras caer 7-4 ante los Milwaukee Brewers en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS). Con este amargo resultado en el American Family Field, la novena californiana regresa a casa con una desventaja de 2-0 en la serie, obligada a un regreso épico si desea mantener vivo el sueño del tricampeonato.

El colapso de Yoshinobu Yamamoto en el montículo

El encuentro de este lunes 12 de octubre de 2026 estuvo marcado por la inestabilidad en el montículo del abridor estelar de Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, quien protagonizó la apertura más corta de su carrera en la historia de la postemporada.

Poco dominio: El lanzador japonés apenas pudo mantenerse en la lomita durante dos entradas y dos tercios , necesitando 75 lanzamientos para conseguir solamente ocho outs.

El rally definitivo: Todo se derrumbó en el tercer episodio, cuando Jake Bauers negoció una base por bolas tras una batalla de 12 pitcheos para llenar las almohadillas. Acto seguido, Christian Yelich descifró los envíos de Yamamoto y conectó un sencillo de dos carreras que le dio la vuelta al marcador, forzando la temprana activación del bullpen angelino.

A pesar de los problemas de pitcheo, Los Ángeles mostró chispazos de combatividad al inicio del encuentro. La ofensiva visitante logró ponerse al frente en el marcador en tres ocasiones distintas durante los primeros cinco episodios. Sin embargo, la respuesta de los locales fue inmediata y contundente, apagando rápidamente cada intento de rebelión de los maderos azules.

William Contreras y el bullpen de Milwaukee sellan el triunfo

La gran figura del partido fue el receptor venezolano de los Brewers, William Contreras, quien se convirtió en el verdugo de los Dodgers al conectar un cuadrangular solitario de 436 pies para empatar las acciones en la quinta entrada y, más tarde en el sexto rollo, impulsar la carrera de la ventaja definitiva con un sencillo al jardín izquierdo.

Tras la salida del abridor de Milwaukee, Logan Henderson, el cuerpo de relevistas de los Brewers —conformado por Dustin May, JoJo Romero, Abner Uribe y Aaron Ashby— blindó por completo el juego. Los lanzadores locales retiraron a los últimos 15 bateadores de los Dodgers en orden y limitaron por completo a la ofensiva de Los Ángeles a conectar solo 3 imparables en todo el compromiso.

La Serie de Campeonato se traslada al Dodger Stadium

La serie al mejor de siete compromisos se trasladará ahora a California. El crucial Juego 3 se disputará este miércoles 14 de octubre, donde el manager Dave Roberts y sus dirigidos buscarán romper la mala racha ante su afición en una cita de vida o muerte para los campeones defensores.