¿Era penal? La polémica mano que César Ramos le perdonó a Pumas Vs América

América perdió 1-0 frente a Pumas en la Jornada 12 del Clausura 2026 de Liga MX, sin embargo, un posible penal en favor de las Águilas en la recta final del compromiso ni siquiera fue revisado por César Ramos Palazuelos ni el VAR; desató la furia de André Jardine.

Con un penal convertido en el minuto 90+5’, mismo que derivó en el festejo de Efraín Juárez con su hijo, Pumas se puso por delante en el marcador y consiguió un triunfo de oro que lo mantiene entre las primeras posiciones del Clausura 2026 de Liga MX.

Pese a que todo marchaba con felicidad en el compromiso para los unamitas, América comenzó a inundar de centros el área de los del Pedregal y, en la última jugada del partido, un remate de cabeza por parte de Vinicius Lima terminó pegando en la mano del jugador universitario.

América presionó para que el compromiso no se reanudara y César Ramos Palazuelos fuera llamado por el VAR para la revisión en el monitor, situación que no sucedió hasta que el silbante pitó el final, sumando una nueva polémica a su historial con las Águilas.

En conferencia de prensa, André Jardine aseguró que si bien estaba bien cobrado el penal en favor de Pumas, el cuerpo arbitral debía de darles la oportunidad desde los once pasos una vez que el balón había pegado en la mano, mostrando su molestia.

Esta es la tercera ocasión en la que se le vincula a César Ramos Palazuelos en jugadas dudosas o burlas hacia el cuerpo técnico azulcrema, ya que en la Final del Apertura 2019 ante Monterrey, no pitó un penal favorable a las Águilas, mientras que años más tarde se encaró con Miguel Piojo Herrera, burlándose tras una derrota de los de Coapa.

Con la Fecha FIFA por delante, se espera que la Comisión de Arbitraje revele lo que sucedió entre César Ramos y su comunicación con el VAR, o bien, externo su postura sobre esta polémica jugada en el Clásico Capitalino.

BFG