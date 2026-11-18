La familia es el lugar seguro para Rafael Márquez frente a los momentos de apuro y en los retos de alto calibre futbolístico. Y la naciente era como entrenador de la Selección Mexicana no es la excepción.

Arrancó de manera complicada su gestión en el banquillo tricolor, con dos empates y dos derrotas en la gira por Estados Unidos. Mientras que, en su primer juego oficial al mando del Tricolor, el exdefensa sufrió una derrota por 3-2 ante Jamaica, en ida de los cuartos de final de Nations League Concacaf.

La presión estaba a tope para el duelo de vuelta en Monterrey. Pero el linaje futbolístico de la familia y el apoyo incondicional lo impulsaron a manejar el caótico momento con sabiduría.

“Crítica siempre habrá, sea buena o mala, pero con el trabajo que va a tener por sí solo hablará”, destaca Vicente Álvarez Piñones, exfutbolista y tío de Rafa, en entrevista con Excélsior.

A pesar de su destape a los 17 años en el futbol profesional y la exitosa carrera escrita en Europa, Rafa Márquez pasó momentos de incertidumbre, en los que su familia no permitió su caída anímica.

“Le decimos que no se desanime y que tenga, como ejemplo familiar, que haga un buen grupo con los jugadores”, añade.

Aunque Rafa Márquez ya no es aquel niño que maravilló por su talento en la defensa central y el salto sorpresivo a Francia, con el AS Mónaco, para su tío persisten los rasgos de la infancia.

“Desde chico le gustaba jugar, porque veía a su papá, nos veía a los tíos. Seguido él nos mostraba esas ganas de llegar (al profesionalismo)”.

Pero hay costumbres que no se pierden en la rama familiar de Rafael Márquez. Su etapa como director técnico de la Selección Mexicana la celebran con orgullo y con el mismo nerviosismo de cuando defendió como jugador al Tricolor, en una carrera trazada a lo largo de cinco mundiales.

“Felices por dónde está llegando, por todos los méritos propios desde que inició su carrera. Felices por verlo llegar a objetivos y todavía le falta. Emociona ver hasta dónde va a llegar”, explica Vicente Álvarez, quien militó para los Rayados del Monterrey en la década de los 70; jugó por ocho años con la institución norteña.

Vicente, familiar del lado materno de Rafa Márquez, también señaló que la clave para comprender al ahora entrenador del combinado nacional es la dinastía futbolera que se profesó con otros miembros de su familia.

“¿Cómo se viven los partidos en la familia? Lo principal es que la familia siempre ha sido futbolera, toda la familia: mis hermanos que son José Luis -que en paz descanse-, Leonardo Álvarez (también con los Rayados de Monterrey), el papá de Rafa (Rafael Márquez Esqueda). Todos eran futbolistas profesionales, todos ahí y te das cuenta por ejemplo de cómo estamos y cómo nos sentimos, porque también compartimos lo que sabemos de futbol”.

A la distancia, desde las gradas del estadio o por la televisión, la familia del Káiser de Michoacán no deja de alentar, de entender cada proceso de Rafael Márquez, para cobijarlo como la noche de este 17 de noviembre, en la que logró su primera victoria al mando de la Selección Mexicana.