Rafael Márquez sostuvo una mirada seria y de cierto enojo, a pesar del pase a las semifinales de la Nations League Concacaf. En el seleccionador mexicano era evidente una molestia. ¿Qué lo ocasionó? ¿Algún fallo de los suyos, el poco tiempo de concentraciones o el abucheo de la afición al pitazo final?

Ante el cuestionamiento, Rafa hace un lado el semblante de rudeza. Sonríe y contagia a la sala de prensa.

Una molestia en el dedo del pie”, apunta con gracias, pero a su vez confesó. “El poco tiempo que se tiene. Se trabajaron situaciones de salida, finalización, es normal que en poco tiempo no se vea lo que uno quiere, soy demasiado analista y perfeccionista, me exigí a mí mismo, estar pendiente de lo que sucedía. Por eso estoy cansado, viví intensamente el partido”.

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana MEXSPORT

Sobre el marcador global de 3-3 que lo favoreció en la serie con Jamaica, Rafa Márquez también dejó ver una inconformidad.

“Contento porque se consiguió avanzar, es lo que se estaba buscando, el primer tiempo con muchas llegadas y no pudimos concretar, el equipo dio su máximo esfuerzo, se cansaron enseguida, pero teniendo posesión. Es respetar a Jamaica, respeto mucho a su gente y contentos por venir a Monterrey, se llenó el estadio, pero no estoy satisfecho, hay que seguir mejorando la actitud del equipo, es algo por rescatar y tratar de mantener”, admitió.

El técnico de la Selección Mexicana no pasó por alto el siguiente escenario, la semifinal contra Estados Unidos.

Tuvimos un primer tiempo bastante bueno, mucha llegada, mucha dinámica del equipo, buenas combinaciones, mejorar vigilancia, nos queda estar atentos, no permitir contras que pudieron costarnos, una posible tarjeta roja, pero es cosas que hoy me da gusto ver cómo se comporto el equipo ante el cansancio y las dudas el equipo supo sufrir de buena manera.

“Si queremos seguir defendiendo el título, nos toca Estados Unidos, en esta semifinal hay que prepararnos bien, hay mucho por delante. Agradezco el esfuerzo, agradezco la confianza y los que se fueron a tribuna, contento con el grupo, son frontales conmigo también y tiene un valor y significado”.

Por último, la tensión se hizo presente en la sala de prensa del Estadio Monterrey. Al estratega nacional se le cuestionó por la falta del ascenso y descenso y el TAS como próximo protagonista en la disputa por el bando en contra de esta modalidad de competencia en el futbol mexicano.

“Ojalá en un momento se pueda llegar a que esa situación favorezca al desarrollo del futbol mexicano y por ende de los futbolistas”, concluyó el técnico del Tricolor.