Con gol en el último minuto del partido, León derrotó 1-2 a Santos en el Estadio Corona durante la Jornada 17 del Apertura 2026; La Fiera asegura su sitio en la Liguilla del certamen, mientras que los Guerreros quedan fuera de la Fiesta Grande.

Con ambos conjuntos obligados a sumar -León forzado al triunfo- Santos comenzó comandando el encuentro celebrado ante un Estadio Corona que lucía el verde y blanco en cada una de sus butacas.

Santos 0-1 León

La paridad del compromiso se rompió por completo cuando un servicio por parte de la banda de la izquierda terminó en el corazón del área, sin embargo, Emmanuel Echeverría terminaría mandando el esférico en su propio arco de manera inaudita, ocasionando que los Panzas Verdes celebraran y rasguñaran -momentáneamente- su sitio en la Liguilla del Apertura 2026.

Santos 1-1 León

Antes de culminar la primera mitad, la frustración era evidente en el cuadro dirigido por Renato Paiva, por lo que en un forcejeo, Kevin Palacios dio un cabezazo a su rival y terminó viendo inmediatamente la tarjeta roja que salió del bolsillo trasero de Luis Enrique Santander (45+1’).

El estratega de los Guerreros replanteó durante el descanso y su conjunto se marchó por el gol que les brindaba el boleto a la Liguilla, mismo que encontraron en el 50’ por conducto de Ramiro Sordo, quien aprovechó un rebote para igualar y hacer vibrar cada una de las 30,000 gargantas presentes en el recinto de Torreón.

Santos 1-2 León

Finalmente, cuando el reloj estaba por cumplir su tiempo, Ismael Díaz apareció por la banda de la izquierda, recortó al centro y colocó el esférico en el ángulo santista defendido por Carlos Acevedo, quien hizo más espectacular la anotación con su vuelo, silenciando el feudo lagunero y convirtiendo el tanto de la clasificación Esmeralda y la eliminación del color esperanza.

Para la Liguilla, León espera confirmar su sitio entre los 8 mejores del certamen, pudiendo bajar del sexto al séptimo sitio en caso de que esta misma noche Monterrey venza a Pumas en el Olímpico Universitario; una vez conocido esto, se sabrá quién es su rival en Cuartos de Final en cuanto termine el Chivas Vs Cruz Azul de este domingo 22 de noviembre.

BFG